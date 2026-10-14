ISLAMSKA ZAJEDNICA SRBIJE: Nikome nismo zatvorili vrata džamije

ISLAMSKA zajednica Srbije se od događaja 14. avgusta nije javno oglašavala. To je bila naša svesna odluka. Verovali smo, i verujemo, da se ovakva pitanja rešavaju u institucijama, mirno i po zakonu, a ne javnim polemikama preko medija. Danas govorimo zato što su događaji u Zemunu pokazali kuda vode podele kada ih neko namerno podstiče.

islamska zajednica srbije

Najpre o činjenicama. Islamska zajednica Srbije, sa sedištem u Beogradu, upisana je u Registar crkava i verskih zajednica Republike Srbije. Ona je jedina registrovana tradicionalna verska zajednica muslimana u Srbiji, i to je država jasno potvrdila. Iza tog statusa ne stoji ničija privilegija, nego prava svakog našeg vernika: da imam ima zdravstveno i penzijsko osiguranje, da deca imaju versku nastavu u školi, da džamije budu zaštićene i da - sahrana bude obavljena dostojanstveno i uredno.

Šta se dogodilo u Zemunu? Lice koje više nije verski službenik Islamske zajednice Srbije pozvalo je džematlije da u džamiji, koja je imovina Islamske zajednice Srbije, glasaju o tome kome džemat pripada. Takav skup nije sazvao niko ko je za to ovlašćen. Vakufska direkcija je, kao vlasnik objekta, preventivno informisala nadležne organe o mogućim posledicama najavljenog skupa, kako bi se sprečili eventualni sukobi. Hvala Allahu što niko nije povređen.

Neka bude jasno: niko od nas nije tražio da se bilo kome zabrani molitva. Mi nikome nismo zatvorili vrata džamije, niti ćemo. Svako je slobodan da pripada kome želi - to je pravo svakog čoveka i mi ga poštujemo. Ali glasanje u jednoj prostoriji ne menja ni vlasništvo nad džamijom, ni pravila po kojima džemat živi u našoj zajednici. To glasanje nas ne ljuti. Ono nas rastužuje, jer je podelilo ljude koji su do juče zajedno stajali u istom redu - istom safu.

I ne treba se zavaravati: ovo nije prvi put. Pod lepim rečima o „ujedinjenju“ i „objedinjenju“ ovakvi pokušaji na štetu Islamske zajednice Srbije ponavljaju se godinama - bilo ih je 2011. godine, bilo ih je i ovog avgusta. I svaki put, kada bi takav pokušaj propao, pokazalo bi se njegovo pravo lice. Nijedan od njih nije značio jedinstvo, nego gašenje tradicionalne verske zajednice muslimana Srbije i stvaranje neke hibridne tvorevine kojom bi se upravljalo sa strane. Jedinstvo se ne gradi tako što se jedna zajednica ugasi da bi njome upravljao neko drugi. Jedinstvo se gradi poštovanjem.

Zato se danas obraćamo svim vernicima. Muslimani u Srbiji nisu ovde od juče. Ovde su vekovima. Beogradska Bajrakli džamija stoji od šesnaestog veka, a Kneževina Srbija je islam priznala još 1868. godine. Ovo je naša domovina. Ovde su mezari - grobovi naših predaka i ovde rastu naša deca. Mi smo tradicionalna muslimanska verska zajednica Srbije, i naš cilj je da svi muslimani u Srbiji budu domaćini islamske veroispovesti u svojoj zemlji Srbiji, a ne „verske izbeglice“.

Pozivamo vernike da ne budu žrtve tuđih političkih eksperimenata. Ima ljudi koji džemate vide kao sredstvo, a ne kao zajednicu vernika - koji dolaze sa obećanjima, a odlaze ostavljajući posvađane komšije i podeljene porodice. Zemun je, nažalost, takav primer. Ne dozvolimo da se to ponovi ni u jednom našem džematu.

Uzvišeni Allah nam poručuje: „Čvrsto se držite Allahovog užeta i ne razjedinjujte se.“ Džamija je kuća koja kao i sve, pripada Samom Bogu i mesto je okupljanja, a ne mesto glasanja i deljenja.

Islamska zajednica Srbije nastavlja da brine o džamiji u Zemunu i o verskim potrebama svih koji u nju dolaze. Naša vrata ostaju otvorena za svakog džematliju Zemuna - i za razgovor i za pomirenje. Niko nije izgubljen za ovu zajednicu i nikoga ne isključujemo.

Na kraju, pozivam sve muslimane Srbije da se međusobno poštuju, da čuvaju svoje džemate i jedni druge, i da ne nasedaju onima koji iz ličnih ili tuđih računa seju razdor. Molimo Allaha da nas sačuva od smutnje, da nam spoji srca i da Srbiji, našoj domovini, podari mir. Amin

Muftija Muhammed Hamdi Jusufspahić,

