Trener Lugana najavio meč sa Zvezdom: "Klub bogate istorije, ali mi se nikoga ne plašimo!"

To je tim koji je navikao da pobeđuje i dominira u svom prvenstvu. Biće ovo težak izazov, ističe Matija Kroči-Torti.

Credit: Andrea Branca / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 započinju put u ovosezonskom izdanju Lige konferencija. Ekipa Alberta Rijere, a pre njega Dejana Stankovića, nije uspela da se domogne Lige šampiona koja je bila primarni cilj, a onda ni do Lige Evrope posle eliminacije od Viktorije Plzenj.

Na kraju su crveno-beli završili u ligaškoj fazi trećeg po rangu evropskog takmičenja i u njega ulaze sa visokim ambicijama. U Ljutice Bogdana se podrazumeva prolaz u nokaut, a prvi rival na putu ka narednoj fazi jestr švajsarski Lugano.

Pred meč na "AIL Areni" očekivanja je izneo strateg domaćih Matija Kroči-Torti, koji je imao reči hvale na račun šampiona Srbije, ali je i naglasio da se njegov tim nikoga ne plaši.

- Igramo protiv ekipe bogate istorije i velikog međunarodnog iskustva, naviknute na nastupe u Ligi šampiona i Ligi Evrope. To je tim koji je navikao da pobeđuje i dominira u svom prvenstvu. Biće ovo težak izazov, ali se ne plašimo. Veoma ih poštujemo i spremni smo.

Uporedio je igru Makabija, sa kim se njegov tim sastao u plej-ofu, i Zvezde.

- Makabi igra izrazito pozicioni fudbal, dok Zvezda igra drugačije, uz mnogo kretanja i igrače koji neprestano traže prostor u drugim delovima terena. Rijera je trener koji veoma dobro priprema takva kretanja. Očekujemo snažnog protivnika, sa drugačijim principima igre u odnosu na Izraelce.

Lugano očekuje premijera na novom stadionu.

- Još se sećam svoje prve utakmice kao trenera u grupnoj fazi evropskog takmičenja, protiv Bode Glimta. Bilo je mnogo uzbuđenja, ali i nervoze, jer smo želeli da vidimo da li možemo da se takmičimo na tom nivou. Sada, kada mi je ovo treće takvo iskustvo, svemu pristupam mnogo smirenije. Znam da ova ekipa može da se nosi sa evropskim rivalima, što smo već dokazali prethodnih godina - rekao Kroči-Torti i dodao:

- Prošle godine mnogo smo pričali o novom stadionu i želji da i na njega dovedemo evropski fudbal. Uspeli smo, tu smo i jedva čekamo.

Za švajcarskog predstavnika neće nastupati Matija Zanoti, dok na drugoj strani Rijera ne računa na Aleksandra Kataija, Mirka Ivanića, Derika Lukasena, Loizosa Loizua i Mohameda Abu Fanija.

- To je veliki udarac, jer je Matija već igrao na ovom nivou i poseduje agresivnost koja nam mnogo znači. Međutim, ove godine pokazali smo da možemo da odgovorimo izazovu i kada neko nedostaje. Imamo mnogo igrača spremnih da iskoriste svoju priliku.

Za kraj, imao je poruku za navijače.

- Naši navijači danas na neki način igraju zajedno sa nama. Bliski su ekipi, bodre nas i u teškim trenucima osećamo njihovu podršku. Sutra će sigurno biti emotivno, i za mene. To što se u Luganu ponovo igra prava evropska utakmica vraća me u detinjstvo, na velike susrete iz prošlosti, poput onih protiv Intera. Mislim da će ista osećanja imati i mnogi dugogodišnji navijači crno-belih - zaključio je Kroči-Torti.