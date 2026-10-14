Ko je Srbin zbog kog su ljuti u Bajernu - Rat ga oterao u Norvešku, vršnjaci ga maltretirali, hteli i kuću da mu zapale...

Životna biografija Zlatka Tripića je za film.

Carina Johansen / AFP / Profimedia

Fudbaleri Vikinga napravili su najveće iznenađenje u 2. kolu Lige šampiona, pošto su na svom terenu zaustavili moćni Bajern i osvojili vredan bod - 3:3 (2:0). Jedan od junaka domaćeg tima bio je i kapiten Zlatko Tripić (33), koji je upisao dve asistencije i iznudio isključenje nervoznog Majkla Olisea, zbog čega su Bavarci pobesneli.

I dok se navijači dive momku srpskog porekla i u Norveškoj ga gledaju kao heroja, malo toga se o njemu zaista zna u našoj zemlji. A, njegova biografija je izuzetno interesantna, pošto se kroz život suočavao sa raznim preprekama kako bi došao do ovoga gde je sada.

Naime, Zlatko je rođen 2. decembra 1992. godine u Hrvatskoj, tačnije u Rijeci. Njegovi roditelji, otac Vinko i majka Kelima su pravoslavne vere i korene vuku iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz okoline Zavidovića. Nikada nisu krili srpsko poreklo, kao ni iskusni ofanzivac, iako su Hrvati mnogo puta pokušali da ga svojataju.

Kada je devedesetih godina prošlog veka počeo rat na prostoru bivše Jugoslavije, Tripići su odlučili da spakuju kofere i napuste rodno mesto. Odlučili su se za odlazak u Norvešku, tačnije za grad Lingdal, gde je Zlatko i počeo da igra fudbal u mlađim kategorijama. Međutim, njegovo odrastanje i uklapanje u novu sredinu nije bilo lako, naprotiv, bilo je jako teško i traumatično.

Zbog toga što je bio izbeglica često je u školi bio na meti prozivki, ružnih komenatar i maltretiranja od strane svojih vršnjaka. Pričao je za tamošnje medije da su mu i stariji dečaci pravili sačekuše tokom odmora ili kada krene kući.

- Deca su me ismevala zbog mog čudnog govora i stranog prezimena. Bio sam sitan, najniži u razredu, u početku nisam lepo ni sklapao rečenice. Nas dvoje-troje u razredu nismo bili Norvežani, već migranti, izgledali smo potpuno drugačije. Tamo su navikli da svi liče jedni na druge. Oduvek sam bio ponosan na svoje prezime i poreklo, da nije toga ne bih ni uspeo u fudbalu, siguran sam - rekao je Tripić jednom prilikom.

Veorvali ili ne, situacija je otišla toliko daleko da su čak lokalni ekstremisti pokušali da zapale njegovu porodičnu kuću.

- Imao sam 15 godina tada. Neko je podmetnuo požar, plamen je krenuo da se širi, ali je komšija to video. Lupao nam je na vrata usred noći, uspeo je da nas probudi, pa smo svi na vreme izašli napolje i niko nije bio povređen. Policija je kasnije utvrdila da je to neko namerno uradio - objasnio je Tripić.

Michael Olise RED CARD in Viking vs Bayern Munich UCL game. https://t.co/oNawMzposi — Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) October 13, 2026

Vrlo brzo nakon tog nemilog događaja, karijera mu je krenula uzlaznom linijom. Već 2011. zaigrao je za prvi tim Egersunda, potom je nosio dres Moldea, Fredrikštada i Starta, a potom se oprobao u inostranstvu. Bio je u nemačkom Grojter Firtu, Šerifu iz Tiraspolja i turskom Gectepeu, a 2021. počeo je drugi mandat u dresu Vikinga (prvi od 2018. do 2022.).

Sa kapitenskom trakom oko ruke vodio je "tamno plave" do prve šampionske titule posle 34 godine. Pritom je postavio rekord ove sezone u norveškom prvenstvu, pošto je trenutno na koti od čak 20 asistencija na 21 odigranoj utakmici. Ukupno, dosad je odigrao 235 mečeva za Viking, dao je 78 golova, uz nestvarnih 105 asistencija.

Krilni vezista je igrao za mlađe reprezentativne selekcije Norveške, ali nikada nije dobio poziv za "A" tim. To je pokušao da iskoristi FS BiH, ali je Zlatko odbio ponudu da obuče dres "zmajeva".

- Zvali su me dok sam još igrao u Turskoj. Tada nije bilo moguće dvojno državljanstvo. Nisam želeo da se odreknem norveškog pasoša, a moja porodica se složila s tim. Ne kajem se, osećam se sada kao Norvežanin, a i dalje se nadam da mogu da dobijem poziv selektora - poručio je Tripić.