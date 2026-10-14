Bio je najbolji strelac Evrolige, a sad je završio kod Duška Ivanovića
Američki košarkaš zvanično je pojačao Zenit.
Najavljeno - učinjeno, Markus Hauard (27) zvanično je napustio Baskoniju i preselio se u Rusiju. Posle četiri godine se iskusni bek rastao sa španskim klubom, a odlučio je da prihvati poziv svog nekadašnjeg trenera Duška Ivanovića (69), koji je ovog leta seo na klupu Zenita.
Momak iz Nju Džersija već duže vreme ne pruža partije na koje je navikao ljubitelje košarke, pre svega, u Evroligi. Otkako je 2022. došao iz Denvera u Evropu, postao je prepoznatljiv po svom fenomenalnom šutu. Bio je u sezoni 2023/24. najbolji strelac u elitnom takmičenju, kada je u proseku beležio 19,5 poena po meču.
Međutim, onda ja usledila serija teških povreda, nakon čega je njegova karijera doživela strmoglav pad. Prvo mu je u martu 2025. protiv Partizana u Beogradskoj areni stradao skočni zglob, da bi u decembru iste godine protiv Barselone teže povredio koleno, zbog čega je bio na dužoj pauzi.
Koliko je njegova uloga u timu iz Vitorije od tada opala, najbolje pokazuje podatak da je na prve tri utakmice ove sezone u Evroligi prosečno beležio samo 4,7 poena za nešto više od deset minuta provedenih na parketu, dok na poslednjem duelu protiv Bešiktaša nije ni bio u protokolu.
Tokom minulog prelaznog roka Hauard je bio na meti Galatasaraja, ali je odlučio da ostane u Španiji. Međutim, kada je stigao poziv iz Sankt Peterburga, koji vodi crnogorski stručnjak, Markus je odlučio da ga prihvati i oproba se u VTB ligi.
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