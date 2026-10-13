Košarka

Grobari izvređali Jabuselea: Nikada mu neće zaboraviti rvački zahvat nad Egzumom (VIDEO)

У. Ћ.

13. 10. 2026. u 20:32

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Očekivan doček za Francuza...

Гробари извређали Јабуселеа: Никада му неће заборавити рвачки захват над Егзумом (ВИДЕО)

FOTO: N. Skenderija

Košarkaš Panatinaikosa Geršon Jabusele dočekan je zvižducima i uvredama sa tribina Beogradske arene uoči utakmice protiv Partizana (20.30) u petom kolu Evrolige.

Francuski košarkaš našao se na meti navijača crno-belih zbog incidenta iz plej-ofa Evrolige 2023. godine, kada je u drugoj utakmici četvrtfinalne serije između Partizana i Real Madrida rvačkim zahvatom oborio Dantea Egzuma na parket. Taj duel obeležila je velika tuča igrača oba tima, a Jabuseleov potez izazvao je brojne reakcije.

Sada je po prvi put kao as "zelenih" istrčao pred "grobare" i dobio ovacije: "Jabusele, svinjo debela".

Susret Partizana i Panatinaikosa igra se u rasprodatoj Beogradskoj areni, a posebnu pažnju privukao je i povratak Željka Obradovića pred navijače kluba iz Humske, prvi put otkako je napustio crno-bele.

Utakmica petog kola Evrolige počinje u 20.30, a atinski tim u Beograd stiže oslabljen, pošto Isak Bonga neće igrati zbog povrede ručnog zgloba.

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