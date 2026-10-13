Grmi Arena! Matijas Lesor, Matijas Lesor! Evo kako su grobari dočekali svog miljenika (VIDEO)

NERASKIDIVA je ljubav između Partizana i Matijasa Lesora.

Foto: Marija Zorić

Iako je proveo samo dve godine u dresu Partizana, retko su kog stranca navijači Partizana zavoleli kao Matijasa Lesora.

Uvek je davao sve od sebe, bio pun emocija, tačno ono što navijači traže i ljubav između njih traje i dan danas.

Svaki put kada Lesor igra protiv Partizana dobija velike ovacije od navijača crno-belih, a ništa drugačije nije bilo ni danas.

Podsetimo, Lesor je bio deo tima koji se pre par sezona zamalo plasirao na fajnal for Evrolige, ujedno i ekipe koja je posle deset dugih godina vratila trofej Aba lige u posed Partizana.

Takođe, Francuz je pre par nedelja izjavio da bi osim Panatinaikosa u Evropi igrao samo za Partizan, da njegov sin i dalje zna pesme o parnom valjku i nije isključeno da se jednom vrati u "Arenu" i ponovo zaigra pred svojim voljenim Grobarima.