Košarka

Grmi Arena! Matijas Lesor, Matijas Lesor! Evo kako su grobari dočekali svog miljenika (VIDEO)

М.З/В.М.

13. 10. 2026. u 20:40

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NERASKIDIVA je ljubav između Partizana i Matijasa Lesora.

Грми Арена! Матијас Лесор, Матијас Лесор! Ево како су гробари дочекали свог миљеника (ВИДЕО)

Foto: Marija Zorić

Iako je proveo samo dve godine u dresu Partizana, retko su kog stranca navijači Partizana zavoleli kao Matijasa Lesora.

Uvek je davao sve od sebe, bio pun emocija, tačno ono što navijači traže i ljubav između njih traje i dan danas.

Svaki put kada Lesor igra protiv Partizana dobija velike ovacije od navijača crno-belih, a ništa drugačije nije bilo ni danas.

Podsetimo, Lesor je bio deo tima koji se pre par sezona zamalo plasirao na fajnal for Evrolige, ujedno i ekipe koja je posle deset dugih godina vratila trofej Aba lige u posed Partizana.

Takođe, Francuz je pre par nedelja izjavio da bi osim Panatinaikosa u Evropi igrao samo za Partizan, da njegov sin i dalje zna pesme o parnom valjku i nije isključeno da se jednom vrati u "Arenu" i ponovo zaigra pred svojim voljenim Grobarima.

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