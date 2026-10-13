Fudbal

Tužne vesti iz Engelske: Preminuo Ken Frajer, čovek koji je prešao put od kurira do legende Arsenala

В.М.

13. 10. 2026. u 17:55

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Arsenal je ostao bez jedne od najvažnijih ličnosti u svojoj istoriji. Ken Frajer, doživotni predsednik londonskog kluba i čovek koji je gotovo čitav život posvetio "tobdžijama" preminuo je u 93. godini, saopštio je klub.

Тужне вести из Енгелске: Преминуо Кен Фрајер, човек који је прешао пут од курира до легенде Арсенала

Paul Marriott/Colorsport / Sipa Press / Profimedia

Frajerova povezanost sa Arsenalom počela je još u detinjstvu. Rođen je u Londonu u avgustu 1934. godine, a već sa 11 godina počeo je da radi u klubu kao kurir, nakon susreta sa tadašnjim menadžerom Džordžom Alisonom. Ono što je počelo kao dečački posao preraslo je u životnu posvećenost jednom od najvećih imena engleskog fudbala.

Tokom višedecenijskog rada ostavio je dubok trag u organizaciji i razvoju Arsenala. Funkciju klupskog sekretara preuzeo je 1973. godine, a deset godina kasnije postao je izvršni direktor.

Posebno značajnu ulogu imao je u jednom od najvećih projekata u modernoj istoriji kluba, preseljenju sa legendarnog stadiona Hajberi na novi dom, Emirejts, 2006. godine.

Njegov doprinos fudbalu prepoznat je i van granica kluba. Godine 2000. odlikovan je Ordenom Britanskog carstva (OBE), dok mu je 2004. godine dodeljeno i priznanje počasnog građanina londonske opštine Islington.

U znak poštovanja prema preminulom funkcioneru, igrači Arsenala nosiće crne florove na rukavima tokom utakmice Lige šampiona protiv Lila. Počast će mu biti odata i uoči prvenstvenog susreta sa Evertonom.

Od Frajera su se oprostili i iz samog kluba, ističući njegovu izuzetnu ulogu u istoriji Arsenala i nasleđe koje je ostavio budućim generacijama.

- Od osnivanja 1886. godine, mnoge izuzetne ličnosti pomogle su klubu da napreduje, ali niko nije imao takav uticaj kao gospodin Frajer. Iza sebe je ostavio nasleđe čoveka koji je čitav život posvetio služenju klubu, a takva posvećenost teško će ikada biti nadmašena-  naveli su iz Arsenala.

Odlaskom Kena Frajera završeno je jedno veliko poglavlje u istoriji londonskog velikana. Njegov rad, posvećenost i doprinos razvoju kluba ostaće trajno upisani u sećanje navijača i svih koji su deo Arsenalove porodice.

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