Obradovićev pomoćnik o odlasku iz Partizana: To smo uradili zbog Željkovog poštenja!

ŽELjKO Obradović, ali i njegov pomoćnik Đozep Marija Iskijerdo vraćaju se u Beograd.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Panatinaikos u 5. kolu Evrolige gostuje Partizanu, a to je bila prilika da se španski stručnjak presti perioda koji je proveo u redovima crno-belih.

On je najpre govorio o klubu iz Atine, u kom radi od ovog leta.

- PAO je pravi gigant, klub najvišeg nivoa. Željko je ovde proveo 13 godina, u klubu i dalje rade ljudi koje odlično poznaje, tu su i bivši igrači u stručnom štabu, poput Majka Batista. Izazova ima mnogo. Pobeđivanje i pune tribine su važni, ali jednako je važno da ljudi budu ponosni na svoj tim. Uživanje u košarci ne znači da ekipa mora svaki put da postigne 100 poena, već da navijači vide igrače koji daju sve od sebe od prve do poslednje sekunde - rekao je Iskijerdo španski radio "Tirando a Fallar".

Otkrio je i kako je raditi sa Željkom Obradovićem.

- Pre izvesnog vremena odlučio sam da mi je draže da budem uz Željka, da pobeđujem, da imam dobar tretman, da budem cenjen i dobro plaćen, nego da odlazim ko zna gde. Povremeno smo razgovarali tokom leta, govorio mi je da ne zna da li će ponovo trenirati jer je iz Partizana izašao potpuno iscrpljen. Rekao sam mu da bih voleo da ostanem uz njega ako nastavi. Kada je potpisao za Panatinaikos, pozvao me je. Kada pobeđuješ na 70-75% utakmica, mnogo je lakše da se smeješ.

Istakao je da među njima vlada veliko poverenje.

- Zna da mu pomažem, da sam lojalan i da već znam šta želi čim pogleda nekog igrača. Ponekad se i raspravljamo, ukažemo mu na to da stvari vidimo drugačije. Nekada nas posluša, nekada ne – on je šef i on donosi konačne odluke. Ali kada radiš sa čovekom tog znanja, često se ispostavi da je u pravu.

Za kraj se osvrnuo na odlazak iz Partizana, koji se dogodio tokom prošle sezone.

- Pre svega, dozvoli mi da razjasnim jednu stvar oko Partizana. Tačno je da smo prošle godine otišli iz Partizana zato što nas igrači nisu sledili na parketu. Ali otišli smo pre svega zbog Željkovog poštenja! Željko je smatrao da je on, odnosno da smo mi, doveli te igrače i da nismo bili sposobni da ih nateramo da igraju bolje. Otišao je iz čistog poštenja i ljubavi prema klubu, smatrajući sebe najodgovornijim za nastalu situaciju - zaključio je Iskijerdo.

Podsetimo, utakmica Partizan - Panatinaikos igra se ovog utorka od 20.30 u "Beogradskoj areni".

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