HRVAT POTPISAO: Borusija produžila ugovor sa Nikom Kovačom

Borusija Dortmund produžila je ugovor sa trenerom Nikom Kovačem do 30. juna 2029. godine, saopštio je nemački klub.

Eibner-Pressefoto/Scott Coleman, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Ugovore su produžili i pomoćni treneri Robert Kovač i Filip Tapalović.

Niko Kovač preuzeo je Borusiju u januaru 2025. godine, a prethodno je trenirao reprezentaciju Hrvatske, Ajntraht, Bajern, Monako i Volfsburg.

Sportski direktor kluba Lars Riken istakao je da je Borusija na veoma dobrom putu sa Kovačem otkako je preuzeo dužnost pre nešto više od godinu i po dana. On je kontinuirano razvijao tim i uživa veliko poverenje i podršku u klubu, a produženje ugovora predstavlja jasan znak kontinuiteta i stabilnosti u Borusiji.

- Zajedno smo postavili važne temelje za budućnost. Imamo jasnu viziju kako funkcionišemo kao tim i šta je potrebno da bismo ostvarili svoje ciljeve. Ključ je da ne počivamo na lovorikama, već da svakodnevno radimo na tome da budemo bolji. Vidimo veliki potencijal i uvereni smo da zajedno možemo mnogo toga da postignemo - rekao je Kovač.