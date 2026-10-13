Fudbal

HRVAT POTPISAO: Borusija produžila ugovor sa Nikom Kovačom

Olja Mrkić

13. 10. 2026. u 13:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Borusija Dortmund produžila je ugovor sa trenerom Nikom Kovačem do 30. juna 2029. godine, saopštio je nemački klub.

ХРВАТ ПОТПИСАО: Борусија продужила уговор са Ником Ковачом

Eibner-Pressefoto/Scott Coleman, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Ugovore su produžili i pomoćni treneri Robert Kovač i Filip Tapalović.

Niko Kovač preuzeo je Borusiju u januaru 2025. godine, a prethodno je trenirao reprezentaciju Hrvatske, Ajntraht, Bajern, Monako i Volfsburg.

Sportski direktor kluba Lars Riken istakao je da je Borusija na veoma dobrom putu sa Kovačem otkako je preuzeo dužnost pre nešto više od godinu i po dana. On je kontinuirano razvijao tim i uživa veliko poverenje i podršku u klubu, a produženje ugovora predstavlja jasan znak kontinuiteta i stabilnosti u Borusiji.

- Zajedno smo postavili važne temelje za budućnost. Imamo jasnu viziju kako funkcionišemo kao tim i šta je potrebno da bismo ostvarili svoje ciljeve. Ključ je da ne počivamo na lovorikama, već da svakodnevno radimo na tome da budemo bolji. Vidimo veliki potencijal i uvereni smo da zajedno možemo mnogo toga da postignemo - rekao je Kovač.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKADA NAJLEPŠI STJUARD U BG-u, DANAS DIREKTOR KOMPANIJE U LONDONU: Ovo je prvi muž Verice Rakočević (Foto)

NEKADA NAJLEPŠI STJUARD U BG-u, DANAS DIREKTOR KOMPANIJE U LONDONU: Ovo je prvi muž Verice Rakočević (Foto)