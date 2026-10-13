Fudbal

NIŠTA OD REKORDA: Kiks protiv Augzburga skupo je koštao legendarnog golmana

Olja Mrkić

13. 10. 2026. u 13:13

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Šansa za Urbiga da se nametne Kompaniju

НИШТА ОД РЕКОРДА: Кикс против Аугзбурга скупо је коштао легендарног голмана

AP Photo/Matthias Schrader

Bajern će na gostovanju Vikingu u Ligi šampiona morati da promeni golmana, pa će Jonas Urbig dobiti priliku da se dokaže na evropskoj sceni, dok se oko Manuela Nojera ponovo otvaraju pitanja posle kiksa protiv Augzburga.

Kapiten minhenskog kluba nije trenirao uoči utakmice u Norveškoj, pošto je posle remija sa Augzburgom (2:2) osetio problem sa stopalom. Trener Vensan Kompani potvrdio je da ne želi da rizikuje pogoršanje stanja i da će Nojer biti van ekipe dok se potpuno ne oporavi.

Iskusni golman nedavno se našao na udaru kritika zbog greške kod najbržeg primljenog gola u istoriji Bundeslige. Zbog novih problema propustiće priliku da upiše 163. nastup u Ligi šampiona, čime bi se približio rekorderu među golmanima Ikeru Kasiljasu (177 nastupa) ali i apsolutnom rekorderu Kristijanu Ronaldu (183).

Urbig će tako zabeležiti treći nastup za Bajern ove sezone. Mladi čuvar mreže nedavno je debitovao i za reprezentaciju Nemačke, iako se ne može baš reći da je bio uspešan debi.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina
Svet

0 0

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

KRISTA Pajk preživela je dve doze leka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kad je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje. Zatvorski nadzorni centar isprva je rekao da nije uputio poziv, a zatim je potvrdio da je reč o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila su do zgrade u kojoj je bila Pajkova stigla 34 minuta nakon prvog poziva.

13. 10. 2026. u 11:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Atletiko dočekuje uzdrmani Junajted: Madriđani žele da nastave seriju pobeda, gosti traže izlaz iz krize

Atletiko dočekuje uzdrmani Junajted: Madriđani žele da nastave seriju pobeda, gosti traže izlaz iz krize