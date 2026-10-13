NIŠTA OD REKORDA: Kiks protiv Augzburga skupo je koštao legendarnog golmana

Šansa za Urbiga da se nametne Kompaniju

AP Photo/Matthias Schrader

Bajern će na gostovanju Vikingu u Ligi šampiona morati da promeni golmana, pa će Jonas Urbig dobiti priliku da se dokaže na evropskoj sceni, dok se oko Manuela Nojera ponovo otvaraju pitanja posle kiksa protiv Augzburga.

Kapiten minhenskog kluba nije trenirao uoči utakmice u Norveškoj, pošto je posle remija sa Augzburgom (2:2) osetio problem sa stopalom. Trener Vensan Kompani potvrdio je da ne želi da rizikuje pogoršanje stanja i da će Nojer biti van ekipe dok se potpuno ne oporavi.

Iskusni golman nedavno se našao na udaru kritika zbog greške kod najbržeg primljenog gola u istoriji Bundeslige. Zbog novih problema propustiće priliku da upiše 163. nastup u Ligi šampiona, čime bi se približio rekorderu među golmanima Ikeru Kasiljasu (177 nastupa) ali i apsolutnom rekorderu Kristijanu Ronaldu (183).

Urbig će tako zabeležiti treći nastup za Bajern ove sezone. Mladi čuvar mreže nedavno je debitovao i za reprezentaciju Nemačke, iako se ne može baš reći da je bio uspešan debi.