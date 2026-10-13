Formula 1 se vraća u Afriku

Uskoro će se Formula 1 voziti na svakom naseljenom kontinentu.

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Rukovodstvo Formule 1 objavilo je desetogodišnji sporazum o održavanju Velike nagrade Afrike, koja bi trebalo da se nađe u kalendaru od "početka 2030-ih", saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

F1 se vraća u Afriku prvi put posle 1993. godine kada je vožena Velika nagrada Južne Afrike na legendarnoj stazi "Kjalami" gde su dominirali Niki Lauda sa tri pobede, Najdžel Mansel i Alan Prost (sa po dve), ali iako je pre par godina bilo najava da će se tamo i vratiti, sada će se najbrži cirkus preseliti nešto severnije, u Ruandu.

- Održavanje trka u Africi dugogodišnja je težnja Formule 1, a današnja najava je usledila nakon godina saradnje čiji je cilj bio postavljanje čvrstih temelja i pronalaženje idealnog partnera, kako bi se obezbedilo održavanje uspešne i održive Velike nagrade svetske klase, namenjene budućim generacijama - navodi se na zvaničnom sajtu F1.

Prva trka biće održana nakon završetka nove staze u Bugeseri, koji se nalazi 40 kilometara jugoistočno od glavnog grada Ruande, Kigalija. Iz Formule 1 su naveli da će staza biti spremna "početkom naredne decenije".

F1 je navela da će dodatni detalji o datumu održavanja prve trke, ključnim fazama izgradnje staze i planu aktivnosti tokom trkačkog vikenda biti naknadno objavljeni.

- Današnji dan je istorijski trenutak za Formulu 1. Ulaskom Ruande u kalendar od naredne decenije, naš sport će se voziti na svakom naseljenom kontinentu, čime će se svetski šampionat više nego ikad približiti navijačima širom sveta. Afrika je oduvek bila deo budućnosti F1 i od samog početka smo bili odlučni da se vratimo na pravi način - sa pravim partnerom, uz dugoročnu posvećenost i jasnu viziju stvaranja značajnog uticaja - izjavio je predsednik i izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenikali.



