TADIĆ RAZBESNEO HOLANDIJU! "Čoveče, začepi malo..."
Neposredno pred utakmicu svog sadašnjeg i bivšeg kluba.
Dušan Tadić našao se na udaru kritika zbog načina na koji je govorio o svojim sadašnjim saigračima iz NEC Najmegena. Iskusni srpski fudbaler uporedio je uslove u kojima igra u novom klubu sa periodom provedenim u Ajaksu, a njegove izjave nisu naišle na odobravanje u holandskoj javnosti.
Dodatnu težinu celoj priči daje činjenica da Tadić večeras u 21.00 izlazi na teren Johan Krojf arene, ali prvi put kao protivnik kluba čiji je dres nosio od 2018. do 2023. godine. Uoči susreta govorio je za holandski „Nu“, a pojedini delovi intervjua izazvali su reakcije zbog njegovog poređenja Ajaksa i NEC-a.
- U Najmegenu se trudim da pomogne mladima. Naravno, moram drugačije da se ponašen nego u Ajaksu. Uz dužno poštovanje NEC-u, navikao sam da igram za klubove koji osvajaju trofeje, zato je Ajaks bio i ostao moj standard. NEC tek gradi identitet, i klub raste. Nisam navikao da gubim 3:0 od Kambura i 5:0 od Juventusa. U Ajaksu smo se uvek pitali koliko ćemo dati golova. Tako da, kada gubimo od Kambura – zaista moram da se suzdržavam.
Nije se tu zaustavio, već je objasnio i zbog čega mu je, prema sopstvenom mišljenju, bilo jednostavnije da bude lider u Amsterdamu nego u sadašnjoj sredini. Upravo je deo o kvalitetu saigrača dodatno skrenuo pažnju na njegove reči.
- Meni je lakše bilo da budem kapiten Ajaksa nego lider NEC-a, jer imam sličan mentalitet sa klubom. Drugačiji sam svakako igrač nego sad, a i okruženje je takvo. Lako je igrati sa vrhunskim igračima, kao što je to bio slučaj dok sam nastupao za Ajaks. Često odigram akciju sa treninga i ne dobijem povratnu loptu. Moj mozak radi prebrzo, pa je teže kad igraš pored slabijih igrača.
O Tadićevom istupu govorilo se i u emisiji „Studio Sport“ holandske televizije NOS. Bivši fudbaler Ajaksa Vurnon Anita smatra da takve poruke neće biti dobro prihvaćene među igračima NEC-a i da bi mogle da otvore neprijatnu temu u svlačionici.
- Mislim da ovo u NEC-u neće biti dočekano raširenih ruku. Verujem da će se o ovome pričati u svlačionici i da će momci morati da razgovaraju s njim. Ovo ne može tako.
Sa njim se saglasio i holandski trener Robert Maskant, koji se nada da će Tadićevi saigrači reagovati na njegove komentare i jasno mu staviti do znanja da takve ocene nisu primerene.
- Iskreno se nadam da u svlačionici NEC-a postoje dovoljno jaki karakteri koji će mu reći: ‘Čoveče, začepi malo i prvo pokaži šta sam umeš da uradiš.’ Takve stvari ne govoriš o svojim saigračima.
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