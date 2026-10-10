Sad je sve poznato - Evo koliko će organizatori zaraditi od bokserskog spektakla

Ulaznice planule za sat vremena iko su neke koštale više od 13 hiljada evra

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Bokserski spektakl između Entonija Džošue i Tajsona Fjurija mogao bi da ispiše istoriju britanskog boksa, a Dana Vajt je otkrio koliki se prihod očekuje od prodaje ulaznica i pratećih paketa za dugo iščekivani duel.

Više od 80.000 navijača trebalo bi da prisustvuje borbi na stadionu Prinsipaliti u Kardifu 11. decembra. Interesovanje je ogromno: više od pola miliona ljudi našlo se u redu za kupovinu karata preko sajta Tiketmaster, a hiljade ulaznica prodate su za manje od sat vremena od početka prodaje.

Najjeftinije karte koštale su oko 88,50 funti, dok su cene najskupljih standardnih mesta dostigle čak 13.128 funti.

- Bilo je više od 500.000 ljudi u redu. Neverovatno! Za našu generaciju, ovo su dvojica najvećih i najpoznatijih teškaša u boksu. Nema ni rasprave o tome da je ovo najveća borba između dvojice britanskih teškaša ikada - izjavio je Vajt za „Skaj sport“.

Predsednik UFC-a, koji je značajno uključen u organizaciju spektakla, očekuje da će duel Džošue i Fjurija doneti rekordnu zaradu od ulaznica u istoriji britanskog boksa.

- Definitivno hoće. Ne želim da pogrešim u proceni, ali planirali smo oko 34 miliona dolara - rekao je Vajt.

Taj iznos, prema njegovim očekivanjima, obuhvata i prihode od VIP ponuda, hotelskog smeštaja i turističkih paketa. Reč je o cifri koja bi nadmašila dosadašnje rekorde, dok cene najskupljih karata prevazilaze i iznose pojedinih ulaznica za najveće svetske sportske događaje.

Borba ima i dodatnu draž jer se o njoj govori gotovo čitavu deceniju. Džošua i Fjuri konačno bi trebalo da reše pitanje ko je najbolji britanski bokser svoje generacije.