Fight club

Sad je sve poznato - Evo koliko će organizatori zaraditi od bokserskog spektakla

Olja Mrkić

10. 10. 2026. u 14:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ulaznice planule za sat vremena iko su neke koštale više od 13 hiljada evra

Сад је све познато - Ево колико ће организатори зарадити од боксерског спектакла

John Walton / PA Images / Profimedia

Bokserski spektakl između Entonija Džošue i Tajsona Fjurija mogao bi da ispiše istoriju britanskog boksa, a Dana Vajt je otkrio koliki se prihod očekuje od prodaje ulaznica i pratećih paketa za dugo iščekivani duel.

Više od 80.000 navijača trebalo bi da prisustvuje borbi na stadionu Prinsipaliti u Kardifu 11. decembra. Interesovanje je ogromno: više od pola miliona ljudi našlo se u redu za kupovinu karata preko sajta Tiketmaster, a hiljade ulaznica prodate su za manje od sat vremena od početka prodaje.

Najjeftinije karte koštale su oko 88,50 funti, dok su cene najskupljih standardnih mesta dostigle čak 13.128 funti.

- Bilo je više od 500.000 ljudi u redu. Neverovatno! Za našu generaciju, ovo su dvojica najvećih i najpoznatijih teškaša u boksu. Nema ni rasprave o tome da je ovo najveća borba između dvojice britanskih teškaša ikada - izjavio je Vajt za „Skaj sport“.

Predsednik UFC-a, koji je značajno uključen u organizaciju spektakla, očekuje da će duel Džošue i Fjurija doneti rekordnu zaradu od ulaznica u istoriji britanskog boksa.

- Definitivno hoće. Ne želim da pogrešim u proceni, ali planirali smo oko 34 miliona dolara - rekao je Vajt.

Taj iznos, prema njegovim očekivanjima, obuhvata i prihode od VIP ponuda, hotelskog smeštaja i turističkih paketa. Reč je o cifri koja bi nadmašila dosadašnje rekorde, dok cene najskupljih karata prevazilaze i iznose pojedinih ulaznica za najveće svetske sportske događaje.

Borba ima i dodatnu draž jer se o njoj govori gotovo čitavu deceniju. Džošua i Fjuri konačno bi trebalo da reše pitanje ko je najbolji britanski bokser svoje generacije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UEFA drakonski kaznila Srbiju! Protiv Nemačke na tribinama deca i gostujući navijači

UEFA drakonski kaznila Srbiju! Protiv Nemačke na tribinama deca i gostujući navijači