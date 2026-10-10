Fudbal

Arsenal sprečio novi kiks: "Tobdžije" posle preokreta pobedile Lids u Premijer ligi (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

10. 10. 2026. u 15:41

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NIJE blistao tim iz Londona, ali uspeo je da upiše novu pobedu u Premijer ligi.

Арсенал спречио нови кикс: Тобџије после преокрета победиле Лидс у Премијер лиги (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP/Alastair Grant

Arsenal je u 6. kolu prvenstva Englske na "Emirejtsu" savladao Lids sa 2:1 i tako se vratio na trijumfalni kolosek.

"Tobdžije" su pred reprezentativnu pauzu ubedljivo poražene od Brajtona (0:3). Malo je falilo da se ove subote dogodi novi kiks, ali na kraju je ekipa Mikela Artete uspela da pronađe način da slavi.

Gosti su šokirali navijače tima iz Londona u 55. minutu kad je Džejms Džastin pogodio za 0:1. Očekivala se reakcija Arsenala i brzo se dogodila.

Igrao se 62. minut kad je izjednačenje doneo Rikardo Kalafiori. Domaćin je potom krenuo po tri boda i do preokreta je došao u 70. minutu preko Bruna Gimaraeša.

Do kraja meča rezultat je ostao nepromenjen, pa su "tobdžije" upisali peti prvenstveni trijumf od početka sezone.

Arsenal je na drugom mestu na tabeli sa 15 bodova, isto ima i Mančester siti, ali "građani" su odigrali meč manje. Lids je na petoj poziciji sa devet bodova.

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