Palmer produžio ugovor pa govorio o treneru Čelsija

Engleski fudbaler Kol Palmer produžio je ugovor sa Čelsijem, saopštio je danas londonski klub.

Foto: PETER POWELL / AFP / Profimedia

Kako je saopšteno, Palmer (24) se novim potpisom obavezao na vernost do juna 2034. godine.

Palmer je 2023. godine došao u Čelsi iz Mančester Sitija. U dresu "plavaca" odigrao je 138 utakmica u svim takmičenjima i dao je 58 golova. Sa Čelsijem je osvojio Svetsko klupsko prvenstvo i Ligu konferencija.

Sam fudbaler nije krio zadovoljstvo zbog produžetka saradnje, ističući da veruje u pravac kojim se klub kreće i da je srećan što će i narednih godina nositi plavi dres.

- Čelsi mi mnogo znači i mislim da se klub kreće u pravom smeru, tako da sam oduševljen što sam potpisao novi ugovor i veoma sam srećan. Takođe sam veoma srećan što je Ćabi Alonso trener. Imam veliko poverenje - naglasio je engleski fudbaler - poručio je Palmer.