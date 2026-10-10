Palmer produžio ugovor pa govorio o treneru Čelsija
Engleski fudbaler Kol Palmer produžio je ugovor sa Čelsijem, saopštio je danas londonski klub.
Kako je saopšteno, Palmer (24) se novim potpisom obavezao na vernost do juna 2034. godine.
Palmer je 2023. godine došao u Čelsi iz Mančester Sitija. U dresu "plavaca" odigrao je 138 utakmica u svim takmičenjima i dao je 58 golova. Sa Čelsijem je osvojio Svetsko klupsko prvenstvo i Ligu konferencija.
Sam fudbaler nije krio zadovoljstvo zbog produžetka saradnje, ističući da veruje u pravac kojim se klub kreće i da je srećan što će i narednih godina nositi plavi dres.
- Čelsi mi mnogo znači i mislim da se klub kreće u pravom smeru, tako da sam oduševljen što sam potpisao novi ugovor i veoma sam srećan. Takođe sam veoma srećan što je Ćabi Alonso trener. Imam veliko poverenje - naglasio je engleski fudbaler - poručio je Palmer.
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