RUSKE snage napredovale su u centru i na severozapadu Dobropolja, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

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- Jedinice marinaca nastavile su da uništavaju protivnika na teritoriji rudnika ‘Dobropoljska’. Osuetila su dva pokušaja deblokade opkoljenih neprijateljskih formacija - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

Za 24 časa ruski vojnici oslobodili su 82 objekta, uključujući četiri proizvodna objekta, kao i uništili više od 35 ukrajinskih vojnika i dva oklopna borbena vozila, navedeno je u Ministarstvu. Dodaje se da su ukupni gubici Oružanih snaga Ukrajine u zoni odgovornosti grupacije „Centar“ iznosili do 525 vojnika, četiri oklopna borbena vozila, sedam automobila, pet artiljerijskih oruđa i jednu stanicu za elektronsko ratovanje.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je 22. septembra da je ruska vojska blokirala u Dobropolju pripadnike 4. i 15. brigade Nacionalne garde Ukrajine i 425. jurišnog puka „Skala“.

Ovaj grad predstavlja snažno utvrđeno područje i važno transportno čvorište kroz koje prolazi jedan od glavnih pravaca snabdevanja ukrajinskih snaga iz pravca Dnjepropetrovske oblasti. Njegovo oslobađanje ubrzaće napredovanje ruskih snaga ka granicama DNR.

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