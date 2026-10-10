PESME SU KONAČNO PO MOJOJ MERI: Katarina Živković o novom albumu, novogodišnjim honorarima, injekcijama za mršavljenje i ljubavi (FOTO)

FOLK zvezda Katarina Živković uveliko priprema novi album, a kako ističe, ovog puta odlučila je da muziku stvara na drugačiji način, u saradnji sa autorima koji će pesme pisati namenski za nju.

Foto: Privatna arhiva

U razgovoru za „Večernje novosti“ govorila je o novim muzičkim planovima, sazrevanju tokom karijere, ali i o novogodišnjim honorarima, sve popularnijim injekcijama za mršavljenje i podršci koju dobija od partnera. Foto: Novosti

Kaća kaže da ne pravi razliku između nastupa u prestonici i onih van nje, jer joj je najvažnije da publici pruži maksimum.

- Ne bi trebalo da pravim razliku gde god da nastupam. Ljudi dolaze zato što me vole i uvek se trudim da ostavim i dušu i srce na bini. Jedina razlika je možda u korigovanju repertoara.

Velike planove ima i za narednu godinu, kada bi, nakon objavljivanja novog albuma, mogla da usledi i priprema solističkog koncerta.

- Planiram stvarno nešto veliko za sledeću godinu. Sada su mi prioritet nove pesme i album. Znam da će nakon toga, po automatizmu, doći neki veći koncert, jer znam koliko se trudim i kakve su pesme, pa se koncert podrazumeva.

Na novom muzičkom materijalu sarađuje sa autorima sa kojima je radila na početku karijere, ali i sa novim saradnicima. Jedan od njih trenutno boravi na Kubi, gde, kako je otkrila, pronalazi inspiraciju. Posebno je ponosna na činjenicu da ovog puta nije posezala za već napisanim pesmama, već je od autora tražila da je upoznaju i osete njenu energiju.

- Prvi put u životu sam imala sastanke sa autorima. Nisam tražila pesme, već sastanke, da osete moju energiju i na osnovu toga naprave nešto posebno za mene. Niko mi ništa nije vadio iz fioke, svi rade namenski za mene. Koncept sledećeg projekta je takav da bude isključivo moj i da to poklonim svojoj publici.

Na pitanje da li joj se tokom karijere dogodilo da je neki autor prevari, odnosno istu pesmu proda i njoj i drugoj koleginici, Kaća je odgovorila u svom stilu.

- Nisu me prevarili, ali ja bih iskreno volela da se to desi. To je negde pokazatelj da, kada se to desi, pesma postane još veći hit (smeh).

Govoreći o svom muzičkom putu, priznala je da je nekada, u želji da što pre postigne uspeh, pokušavala da se prilagodi aktuelnim trendovima, umesto da veruje sopstvenom osećaju. Danas mnogo bolje zna šta želi da pruži publici.

- I ja sam u prošlosti, jureći uspeh preko noći, pokušavala da se prilagodim trendovima umesto da slušam sebe. Ove pesme koje su sada isplivale smatrala sam hitovima još pre deset ili 15 godina, ali valjda je trebalo da sazrim kao pevač, kao žena i kao čovek, pa da krenem ozbiljno da se bavim svojim poslom.

Osvrnula se i na priče o vrtoglavim honorarima koje pojedine estradne zvezde navodno ugovaraju za doček Nove godine. Kaća je otkrila da su pregovori za njen novogodišnji nastup u toku, ali da se finansijskim detaljima ne bavi lično.

- U pregovorima smo za Novu godinu. Što se tiče angažmana i finansija, sve sam prepustila svom menadžeru, on se u to razume, time ne bavim. Ako su te cifre od 100 ili 200 hiljada evra tačne, to je sjajno – poručujući u svom „ironičnom“ stilu.

Dok se na estradi sve više govori i o injekcijama za mršavljenje, Katarina otvoreno priznaje da nije pristalica takvog načina skidanja kilograma. Umesto prečica, odlučila se za pilates i promene u svakodnevnim navikama.

- Krenula sam na pilates. Nikada ne bih koristila te injekcije niti bih ih ikome preporučila. To je stvar ishrane i psihe, jednostavno treba korigovati ishranu, manje jesti i posetiti nutricionistu. Zašto biste uzimali lekove za nešto što se može srediti zdravim putem – poručila nam je popularna pevačica. Foto: Novosti

SUPRUG JE MOJA PODRŠKA

GOVOREĆI se na sve učestalije raskide i razvode među poznatima, Katarina je istakla kako se trudi da sačuva svoj emotivni odnos, a zatim je otkrila koliko joj znači podrška partnera.

- Ne trudim se uopšte (smeh). On je uvek moja podrška.

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