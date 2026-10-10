Drama se nastavlja! Portugal pokrenuo disciplinski postupak protiv Ronalda!
Fudbalski savez Portugala saopštio je danas da je pokrenuo disciplinski postupak protiv Kristijana Ronalda zbog samovoljnog napuštanja trening kampa reprezentacije 7. oktobra.
- Pokrenut je disciplinski postupak protiv Kristijana Ronalda, sa ciljem utvrđivanja eventualne disciplinske odgovornosti za događaje prijavljene 7. oktobra - stoji u saopštenju portugalskog saveza.
Ronaldo je napustio reprezentativni kamp posle nesuglasica sa selektorom Žoržom Žezusom, a dan pre meča protiv Danske u Kopenhagenu u Ligi nacija.
- Ne dovodeći u pitanje automatsku preventivnu suspenziju koja je bila na snazi do donošenja ove odluke, određena je i neautomatska preventivna suspenzija igrača, a postupku je dodeljen hitan karakter - zaključuju iz FS Portugala.
Velika se drama digla oko ovog događaja, ne deluje ni da će Ronaldo ni Žezus da se "povuku" i biće zanimljivo ispratiti situaciju do kraja.
Ostaje žal ako je ovo bio Ronaldov oproštaj od reprezentacije, jer je u pitanju apsolutna legenda portugalskog fudbala i bila bi prava šteta da se na ovaj način oprosti od reprezentativnog dresa.
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