Fudbal

Drama se nastavlja! Portugal pokrenuo disciplinski postupak protiv Ronalda!

В.М.

10. 10. 2026. u 15:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fudbalski savez Portugala saopštio je danas da je pokrenuo disciplinski postupak protiv Kristijana Ronalda zbog samovoljnog napuštanja trening kampa reprezentacije 7. oktobra.

Драма се наставља! Португал покренуо дисциплински поступак против Роналда!

Credit: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

- Pokrenut je disciplinski postupak protiv Kristijana Ronalda, sa ciljem utvrđivanja eventualne disciplinske odgovornosti za događaje prijavljene 7. oktobra - stoji u saopštenju portugalskog saveza.

Ronaldo je napustio reprezentativni kamp posle nesuglasica sa selektorom Žoržom Žezusom, a dan pre meča protiv Danske u Kopenhagenu u Ligi nacija.

- Ne dovodeći u pitanje automatsku preventivnu suspenziju koja je bila na snazi do donošenja ove odluke, određena je i neautomatska preventivna suspenzija igrača, a postupku je dodeljen hitan karakter - zaključuju iz FS Portugala.

Velika se drama digla oko ovog događaja, ne deluje ni da će Ronaldo ni Žezus da se "povuku" i biće zanimljivo ispratiti situaciju do kraja.

Ostaje žal ako je ovo bio Ronaldov oproštaj od reprezentacije, jer je u pitanju apsolutna legenda portugalskog fudbala i bila bi prava šteta da se na ovaj način oprosti od reprezentativnog dresa.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"