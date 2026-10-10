Kontroverzna braća Nikolov pred početak nove sezone: "Jači smo kada smo zajedno"

Bugarski odbojkaši Aleks i Simeon Nikolov govorili su za italijanski "Gazetu delo Sport" uoči početka nove klupske sezone 2026/2027. Strašno popularna, talentovana i često kontroverzna braća su se osvrnula na zajednički angažman u Lubeu, porodični odnos, međusobne osobine i ambicije koje imaju u predstojećem periodu.

Osmancan Gurdogan / AFP / Profimedia

Da li su očekivali da će tako brzo zaigrati zajedno u istom klubu?

Aleks: Oduvek smo želeli da igramo zajedno za reprezentaciju, ali dolazak u isti klub bio je nešto što nismo očekivali. Moni može mnogo da doprinese ovoj ekipi i nadam se da će to i pokazati.

Simeon: Razmišljao sam o tome, ali nisam verovao da će se dogoditi tako brzo. Činjenica da je Aleks ovde mnogo mi je pomogla da prihvatim ponudu Lubea. Kada smo zajedno, jači smo.

Koju osobinu svog brata biste voleli da imate?

Aleks: Voleo bih da imam Monijev bezbrižan pristup životu.

Simeon: Aleks je rođeni lider. Kada se suočiš sa nečim teškim, upravo njemu se obraćaš za savet. On uvek zna šta treba da uradi.

Da li ste oduvek bili toliko bliski?

Aleks: Jesmo. Dok smo živeli u inostranstvu, često nismo govorili jezicima kojima su pričala druga deca, ali smo uvek bili veoma povezani sa porodicom. To nas je dodatno zbližilo.

Simeon: Aleks je tri godine stariji od mene i oduvek mi je pomagao u svemu što mi je bilo potrebno. Mnogo sam zahvalan što ga imam u svom životu.

Ko je od vas dvojice sličniji ocu?

Aleks: Kada je reč o karakteru, ja sam sličniji njemu, dok je Moni nasledio njegov smisao za estetiku.

Simeon: Tata je bio lider i uvek kapiten. Verujem da će Aleks jednog dana krenuti njegovim stopama.

U kojoj fazi karijere se trenutno nalazite?

Aleks: Za mene je završen prvi deo karijere, period u kojem sebi govoriš da si mlad i da još moraš mnogo da naučiš. Sada želim velike pobede i trofeje. Mislim da je došlo vreme za to.

Simeon: Preda mnom je prva sezona u italijanskoj ligi i znam da neće biti lako. Ipak, osećam da sam trenutno u najboljoj formi do sada, iako je moja karijera tek na početku.

Šta navijači mogu da očekuju od Lubea u novoj sezoni?

Aleks: Mislim da je pred nama sezona u kojoj možemo da budemo u centru pažnje i ostvarimo velike stvari.

Simeon: Nadam se da ćemo imati priliku da se borimo za trofej. Ovo je veoma važna godina za Lube.