Koković pred Zemun: Moraćemo da se adaptiramo
Fudbaleri Železničara iz Pančeva nastavljaju takmičenje u Superligi utakmicom protiv Zemuna u Ubu. Pred susret Radomir Koković izneo je očekivanja.
Koković je za početak govorio o narednom rivalu.
– Sutra je utakmica protiv Zemuna. Mi ne smemo da upadnemo u klopku i da se zavaravamo Zemunovom pozicijom na tabeli. Zemun je ozbiljan, veliki, klub sa tradicijom. Igrači koji igraju u tom klubu imaju prezimena, karijere, ozbiljan ponos, i siguran sam da će uraditi sve da sutra pobede utakmicu. Zemun je nedavno angažovao novog trenera, što povlači novu ideju i energiju. Mi nemamo veliki uzorak sa novim trenerom, s toga na nama će biti da se maksimalno brzo adaptiramo na ideju ekipe Zemuna u sutrašnjoj utakmici i moramo da budemo spremni na sve varijante.
Šef stručnog štaba otkrio je i na čemu je radio sa timom tokom reprezentativne pauze.
– Mi smo pauzu u prvenstvu iskoristili da dodatno razvijemo naš model igre, radili smo na nekima novim stvarima i pokušavamo da obogatimo naš repertoar kako bi bili dodatno nepredvidivi za protivnike. Nadam se da ćemo uspeti u određenoj meri da sprovedemo neke stvari i da ću ja biti u mogućnosti da vidim stvari koje smo radili u toku pauze na sutrašnjoj utakmici. Naravno ništa epohalno, ništa neuobičajeno. Mi imamo naš model igre, identitet, i to ostaje nepromenjeno, ali ćemo sigurno probati da dodatno razvijemo i unapredimo model igre kako bi bili na kraju dana još bolji – rekao je Koković.
On je dodao i da su se reprezentativci vratili i uspeli su da uđu u novi sistem.
– Nisu nam te stvari nepoznate. Mi smo o tome pričali i bavili se time, i mislim da će se igrači koji su bili u reprezentaciji, adaptirati jako brzo jer to nisu neke stvari koje su mnogo drugačije od onih koje smo radili do sada. To su pametni, talentovani momci, i mislim da im neće biti potrebno puno vremena da neke nove ideje sprovedu u delo. Kadrovska situacija je malo lošija, imamo nekoliko povreda koje pokušavamo da saniramo. Igrači koji su se vratili iz reprezentacije su imali malo veću potrošnju i ja se nadam da smo uradili dovoljno da ih oporavimo za sutrašnju utakmicu.
Plavo-beli s nestrpljenjem očekuju da izađu na teren posle tri nedelje pauze i sigurno će dati sve od sebe za pozitivan rezultat.
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