Partizan se vraća pred navijače, ali samo za odabrane: Crno-beli najavili duel sa Bečom
Utiske su pred meč trećeg kola ABA lige izneli trener Đoan Penjaroja i košarkaš Arijan Lakić.
Povratak u Beograd posle prvog evroligaškog poraza ove sezone nije doneo mnogo vremena za predah košarkašima Partizana. Već u nedelju od 20.00 čeka ih duel sa Bečom u trećem kolu ABA lige, a potom i novi izazovi u elitnom evropskom takmičenju.
Utakmica će biti odigrana u hali „Aleksandar Nikolić“, a zbog smanjenog kapaciteta u odnosu na Beogradsku arenu, ulaz će biti omogućen isključivo vlasnicima sezonskih ulaznica. Vrata dvorane otvaraju se sat i po pre početka susreta.
Crno-beli u regionalno takmičenje ulaze posle ubedljive pobede nad Megom rezultatom 83:59, dok je Beč u prethodnom kolu poražen od Kluža sa 84:95. Ipak, trener Đoan Penjaroja upozorava da protivnika ne smeju da potcene, posebno zbog njegovih nastupa na početku sezone.
- Očekuje nas druga utakmica u ABA ligi, pre vrlo važnog duplog kola u Evroligi sledeće nedelje. Što se tiče ekipe Beča, oni su dobro igrali prethodne dve utakmice. Bili su dobri u prvoj utakmici ABA lige protiv Kluža, kao i u meču evropskog takmičenja gde su izgubili samo jedan poen razlike od Nansija u Francuskoj. Radi se o kvalitetnoj ekipi sa mnogo stranih igrača i mi ćemo morati da odigramo vrlo dobro - rekao je trener crno-belih.
O ovom susretu govorio je i Arijan Lakić, koji je naglasio da ekipa mora brzo da se oporavi od zahtevnog gostovanja u Madridu i maksimalno ozbiljno pristupi narednom protivniku.
- Prva stvar, navijači će biti na utakmici i to nam je od velikog značaja, posebno u odnosu na prošlu utakmicu u kojoj navijači nisu mogli da prisustvuju. Potrebno je da se odmorimo i fokusiramo za ovu utakmicu u nedelju i da shvatimo Beč ozbiljno. Posle ovako teškog gostovanja protiv Reala u Evroligi, ne treba da padamo i moramo da ostanemo fokusirani, jer oni lako mogu da iskoriste sve naše greške, a to ne smemo da dozvolimo. Moramo da se držimo zajedno kao i uvek što radimo - rekao je bek crno-belih.
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