OD OBMANE DO SAMOOBMANE: Kako su blokaderi pokušali da prevare Srbiju, a na kraju i sami ispali prevareni?

ODMAH posle 2012. godne i promene vlasti u Srbiji počele su pripreme na rušenju nove vlasti, koja nije bila po volji stranim centrima moći i strankama prethodnog režima koje su im bezuslovno služile.

Foto: Printscreen/24sedam

Samo se očekivao neki okidač pa da se postupi po pripremljenom scenariju za rušenje aktuelne vlasti i Srbije uopšte. Prethodno je bilo potrebno uneti milijarde evra i dolara, a najviše preko ogromnog broja takozvanih nevladinih organizacija za neke misteriozne projekte, koji i dalje traju i nikad nisu završeni.

Bilo je više pokušaja opozicionih stranaka da izađu na ulice, naročito oko projekta vezanog za litijum, a naročito posle tragedije u školi Ribnikar i Duboni. Kako ništa nije uspelo od zacrtanih ciljeva, planeri i nalogodavci su morali mnogo bolje da se pripreme priželjkujući kakvu tragediju, za koju će da optuže vlast i izvedu svoje sledbenike na ulicu. Na žalost to se desilo u Novom Sadu, pre skoro dve godine i desilo se opšte nasilje koje je bilo pripremljeno.

Svedoci nasilja

Svi smo svedoci sveopšteg nasilja po ulicama, od strane blokadera, ali najstrašnije je to što je vrlo stručno rađeno na uništenju obrazovnog sistema u Srbiji. Određena grupa studenata, potpomognuta od strane jednog dela svojih profesora i dekana, izdašno finansirana iz inostranstva, okupirala je fakultete ne dozvolivši da oni funkcionišu.

To nasilje prenelo se čak na srednje i osnovne škole....Sve se odvijalo po tačno zacrtanom projektu pod sloganom, Srbija mora da stane...Svi dobro znamo ko je iz inostranstva podržavao ovaj projekat i zašto... Na njihovu žalost i na sreću Srbije, obojena revolucija nije uspela, a sve obrazovne institucije normalno funkcionišu. Tada blokaderi dobijaju novi nalog, a to je da traže vanredne izbore! A sve vreme je bio prisutan zahtev za smenu predsednika Aleksandra Vučića!

Unapred su blokaderi saopštavali da ako se izbori raspišu na njihovoj izbornoj listi će biti samo studenti, a ni slučajno neko ko se ikada bavio politikom.

Što bi naš narod rekao, ne lezi vraže, predsednik Aleksandar Vučić raspisa vanredne parlamentarne izbore za 25.oktobar i sam podnese ostavku na mesto predsednika Republike, da bi hrabro, kao običan građanin mogao da predvodi izbornu listu "Ujedinjena Srbija!"

Ovakav gest Aleksandra Vučića do sada nije bio poznat u parlamentarnoj praksi barem evropskih zemalja koje se diče demokratijom.

Blokaderi su predali svoju izbornu listu pod nazivom "Studentska lista- Studenti pobeđuju!" sa 250 imena. Odmah se postavilo pitanje ko je koga sve vreme obmanjivao i ko je obmanut?

Na ovoj izbornoj listi nema ni jednog studenta, a verovali ili ne, ukupan broj godina kandidata na ovoj listi je za 1750 godina viši od liste koju predvodi Aleksandar Vučić. Ovu listu nisu sastavili ni studenti-blokaderi , ni njihovi plenumi, ni profesori koji su ih podržavali, nego je jasno da su je sastavili pripadnici propalog DOSovog režima koji su i dalje nastavili da služe strancima.

Pokušali su blokaderi da od početka, obmanjuju građane Srbije, da idu na sentimentalnost i na to da je mladost čista i ne pokvarena.... Vrlo brzo im je ta obmana razobličena, ali oni i dalje žive u svojoj samoobmani, koja je izuzetno jaka. Kod nekih je stvorena kao hipnozom i ispiranjem mozga, što umeju izuzetno dobro da rade stručnjaci stranih obaveštajnih službi. Jedan deo blokadera je to radio zbog velikog novca koji je primio, jer im je bilo svejedno, a postoji i jedan deo koji je sam sebe iskreno obmanjivao, misleći da rade nešto uzvišeno.

Sada dve nedelje pred izbore vidimo da su svi, ta, kako su se nazvali, naša mladost, bukvalno nasamareni. Da obmanu građane, malo ko će im verovati. Ali zaslepljeni oni i dalje ne vide da su i sami obmanuti. Ne samo da su politički ostrašćeni, nego bukvalno zadojeni mržnjom prema svojoj državi Srbiji i svim onim građanima koji misle drugačije, pa makar im to bili otac, majka, baka, deka ili neki bliži rođak. Tolika količina iracionalne mržnje i nasilja kod pojedinaca treba da budu predmet proučavanja ne samo politikologa već i mnogih disciplina društvenih nauka, pa čak i medicinskih nauka....

Na današnji dan je već definitivno jasno da su oni koji su obmanjivali, u stvari obmanuti, pa čak i ismejani...a i dalje to pristaju da budu...

Da li će kao mačići da progledaju, trebaće vremena, ali svi mačići uvek progledaju!?

24sedam.rs