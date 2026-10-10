SINIŠA MALI NA OPLENAČKOJ BERBI: Ovo su ljudi koji hoće da rade i zato je za njih "Vožd Karađorđe" najvažniji na svetu
SINIŠA Mali, potpredsednik SNS nastavlja da obilazi Srbiju i razgovara sa građanima. Danas je posetio i Oplenačku berbi.
Mali se nalazi na Oplenačkoj berbi, gde razgovara sa građanima.
Na dolasku je pozdravio i žene te istakao koliki je njihov značaj za društvo
Mali se najpre slikao sa okupljenima, a zatim obišao aktiviste.
- Danas je prelep dan. Vidim da je Vučić juče bio baš zadovoljan, rekao je Mali.
- Mnogo ljudi, zamislite šta će Vožd Karađorđe značiti kada se završi - rekao je on.
Mali je od jednog domaćina kupio grožđe i dodao da će u njemu uživati i on i klinci.
Na drugom štandu pazario je kobasice.
Potom je probao i čvarke na drugom štandu, i podsetio kako je u Valjevu pre par dana učestvovao u pravljenu čvaraka.
Mali se našalio kako će se dosta ugojiti ovih dana.
Mnogo žene su prilazile da pozdrave Malog i da se fotografišu sa njim.
O napadu na Dinu Vučinić u Novom Sadu, kaže da je to sramotno i da je to nastavak njihove politike, i da oni jedino znaju za nasilje.
- Ne samo da osuđujem, želim da to građani vide jer se ti ljudi sada javljaju da spasu Srbiju i koji će "de fakto" preuzmu vlst. Zapitajte se kako bi izgledala Srbija sa onima koji sada tuku žene a nisu na vlasti, šta bi bilo da dođu na vlast - rekao je Mali.
Mali je nastavio obilazak manifestacije.
Ističe da mu je važno što ljudi poštuju sve što je Vučić uradio, da on u toj celoj priči nije bitan, ali da je narod najvažniji u svemu, jer građani na izborima treba da glasaju za onog ko je sačuvao mir i stabilnost i pokazao se kao pravi lider.
Upoznao je domaćina Dragana Aleksića i njegovu suprugu, te im poručio da će u ovom kraju biti još više ljudi kada se završi "Vožd Karađorđe".
- Nije niko pojedinačan važan, već samo naš predsednik i naša Srbija... Sve je vezano za budućnost Srbije i generacije koje dolaze a ne za pojedinca. Nema ovde nikog ko bi blokirao i uništavao, sprovodio nasilje prema ženama, ovo su ljudi koji hoće da rade i zato je za njih "Vožd Karađorđe" najvažniji na svetu - rekao je Mali.
Preporučujemo
SINIŠA MALI U ARANĐELOVCU: Blokaderi nemaju program, čekaju plenum ili nekog Kurtija
10. 10. 2026. u 11:50
OD 1. DECEMBRA VEĆE PLATE I PENZIJE: Mali saopštio važne vesti
09. 10. 2026. u 11:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)