SINIŠA MALI NA OPLENAČKOJ BERBI: Ovo su ljudi koji hoće da rade i zato je za njih "Vožd Karađorđe" najvažniji na svetu

SINIŠA Mali, potpredsednik SNS nastavlja da obilazi Srbiju i razgovara sa građanima. Danas je posetio i Oplenačku berbi.

Foto: Printskrin Informer TV

Mali se nalazi na Oplenačkoj berbi, gde razgovara sa građanima.

Na dolasku je pozdravio i žene te istakao koliki je njihov značaj za društvo

Mali se najpre slikao sa okupljenima, a zatim obišao aktiviste.

- Danas je prelep dan. Vidim da je Vučić juče bio baš zadovoljan, rekao je Mali.

- Mnogo ljudi, zamislite šta će Vožd Karađorđe značiti kada se završi - rekao je on.

Mali je od jednog domaćina kupio grožđe i dodao da će u njemu uživati i on i klinci.

Foto: Printskrin Informer TV

Na drugom štandu pazario je kobasice.

Potom je probao i čvarke na drugom štandu, i podsetio kako je u Valjevu pre par dana učestvovao u pravljenu čvaraka.

Mali se našalio kako će se dosta ugojiti ovih dana.

Mnogo žene su prilazile da pozdrave Malog i da se fotografišu sa njim.

O napadu na Dinu Vučinić u Novom Sadu, kaže da je to sramotno i da je to nastavak njihove politike, i da oni jedino znaju za nasilje.

- Ne samo da osuđujem, želim da to građani vide jer se ti ljudi sada javljaju da spasu Srbiju i koji će "de fakto" preuzmu vlst. Zapitajte se kako bi izgledala Srbija sa onima koji sada tuku žene a nisu na vlasti, šta bi bilo da dođu na vlast - rekao je Mali.

Mali je nastavio obilazak manifestacije.

Ističe da mu je važno što ljudi poštuju sve što je Vučić uradio, da on u toj celoj priči nije bitan, ali da je narod najvažniji u svemu, jer građani na izborima treba da glasaju za onog ko je sačuvao mir i stabilnost i pokazao se kao pravi lider.

Upoznao je domaćina Dragana Aleksića i njegovu suprugu, te im poručio da će u ovom kraju biti još više ljudi kada se završi "Vožd Karađorđe".

- Nije niko pojedinačan važan, već samo naš predsednik i naša Srbija... Sve je vezano za budućnost Srbije i generacije koje dolaze a ne za pojedinca. Nema ovde nikog ko bi blokirao i uništavao, sprovodio nasilje prema ženama, ovo su ljudi koji hoće da rade i zato je za njih "Vožd Karađorđe" najvažniji na svetu - rekao je Mali.