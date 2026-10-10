Blizu je: Zvezdina legenda preuzima reprezentaciju Bugarske?

Robert Prosinečki mogao bi da se vrati reprezentativnom fudbalu, pošto se nalazi među glavnim kandidatima za mesto selektora Bugarske. Bivši trener Crvene zvezde već je obavio razgovore sa predstavnicima Fudbalskog saveza Bugarske tokom boravka u Sofiji u petak.

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Bugari su u potrazi za novim rešenjem nakon što je Aleksandar Dimitrov ostao bez posla zbog slabih rezultata u Ligi nacija. Porazi od Luksemburga rezultatom 2:1 i Islanda sa 3:0, kao i remi bez golova protiv Estonije, doveli su do promene na klupi nacionalnog tima.

Ulogu privremenog selektora preuzeo je Atanas Ribarski, koji je uspeo da zabeleži pobedu protiv Luksemburga od 2:0. Prema planu saveza, Ribarski bi trebalo da predvodi ekipu i u preostala dva meča tokom novembra, dok bi novi selektor posao preuzeo početkom 2027. godine, uoči početka kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Prema dostupnim informacijama, kontakt sa Prosinečkim uspostavio je predsednik saveza Georgi Ivanov. Iako je hrvatski stručnjak trenutno jedan od najozbiljnijih kandidata, konačan dogovor još nije postignut. U konkurenciji za ovu funkciju nalaze se i Aleksandar Janković, Silvinjo i Edvard Jordanesku.

Eventualnim preuzimanjem Bugarske, Prosinečki bi dobio priliku da vodi petu reprezentaciju u trenerskoj karijeri. Prethodno je radio sa Azerbejdžanom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Kirgistanom. Kako navodi hrvatski list, odluka o novom selektoru mogla bi da bude poznata do srede.

Pred potencijalnim naslednikom Dimitrova bio bi veliki izazov. Bugarska već više od dve decenije čeka nastup na velikom međunarodnom takmičenju, još od Evropskog prvenstva 2004. godine, pa bi povratak na veliku scenu predstavljao jedan od glavnih ciljeva novog selektora.