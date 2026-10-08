NBA i FIBA nastavljaju projekat NBA Evropa i ne odustaju od saradnje sa Evroligom
NBA ne odustaje od Evrope.
Košarkaška NBA liga i FIBA saopštile su danas da nastavljaju projekat NBA Evropa, kao i da smatraju da bi saradnja sa Evroligom donela ogromnu korist za klubove, igrače i navijače širom Evrope.
- Partnerstvo između Evrolige, FIBA-e i NBA lige sa ciljem objedinjavanja evropskog košarkaškog ekosistema oslobodilo bi ogroman potencijal ove igre širom Evrope, na dobrobit klubova, igrača i, što je najvažnije, navijača. NBA i FIBA ostaju posvećene pokretanju nove profesionalne lige u Evropi i izgradnji snažnijeg i održivijeg košarkaškog ekosistema, zajedno sa partnerima koji dele našu viziju rasta, novih mogućnosti i osnovnih načela evropskog sportskog modela - navodi se u saopštenju.
Evroliga je pre dva dana odbila ponudu NBA za formiranje zajedničkog takmičenja, smatrajući da ona potcenjuje vrednost njenog takmičenja.
ESPN prenosi da je posle dugotrajnih razgovora saradnja tri organizacije još uvek moguća.
NBA je nedavno nakon dve godine rada na projektu NBA Evropa zvanično ponudila spajanje Evroligi.
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