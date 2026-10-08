Predrag Mijatović: Navijači su osetljivi kada nema trofeja, morate da pazite na nastup u javnosti!
Kilijan Mbape je izazvao burne reakcije navijača Reala nakon što je povređen vozio biciklu. Nekadašnji sportski direktor Real Madrida imao je neobičnu poruku za zvezdu kraljevskog kluba.
Doskorašnji potpredsednik FK Partizan smatra da svi igrači Reala, pa i sam Kilijan Mbape moraju veoma da paze kakvu poruku šalju navijačima. Posebno što je klub već dve godine bez trofeja.
– U ovom trenutku svi igrači Real Madrida moraju izuzetno paziti na nastup u javnosti. Navijači su osetljivi, prošle su dve godine bez trofeja, a i ova sezona je počela sa dosta sumnji. Zato morate voditi računa o svemu što šaljete kao poruku van trenažnog centra. U Embapeovom slučaju to je moglo mnogo bolje da se izvede. Treba razumeti da je on mlad momak i da ima pravo da uživa u slobodnim danima, ali u ovoj situaciji vredi poslati pažljiviju sliku – rekao je Mijatović gostujući u emisiji „El Larguero.“
Dotakao se i partija kluba na početku drugog trenerskog mandata Žozea Murinja.
– Real Madrid je na utakmicama koje sam gledao odavao više nesigurnosti nego samopouzdanja. Murinjo još nije pronašao onu energiju koja je potrebna da tim pokrene i podigne na viši nivo. Deluju prilično hladno na terenu — to je utisak koji odaju. Potpuna su suprotnost nekim drugim ekipama, na primer reprezentaciji Španije, koja ima drugačiju energiju i uživanje je gledati je, čak i kada se muče na terenu. Upravo to je ono što Real Madrid mora da pronađe.
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