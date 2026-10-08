Predrag Mijatović: Navijači su osetljivi kada nema trofeja, morate da pazite na nastup u javnosti!

Kilijan Mbape je izazvao burne reakcije navijača Reala nakon što je povređen vozio biciklu. Nekadašnji sportski direktor Real Madrida imao je neobičnu poruku za zvezdu kraljevskog kluba.

FOTO: Z. Jovanović

Doskorašnji potpredsednik FK Partizan smatra da svi igrači Reala, pa i sam Kilijan Mbape moraju veoma da paze kakvu poruku šalju navijačima. Posebno što je klub već dve godine bez trofeja.

– U ovom trenutku svi igrači Real Madrida moraju izuzetno paziti na nastup u javnosti. Navijači su osetljivi, prošle su dve godine bez trofeja, a i ova sezona je počela sa dosta sumnji. Zato morate voditi računa o svemu što šaljete kao poruku van trenažnog centra. U Embapeovom slučaju to je moglo mnogo bolje da se izvede. Treba razumeti da je on mlad momak i da ima pravo da uživa u slobodnim danima, ali u ovoj situaciji vredi poslati pažljiviju sliku – rekao je Mijatović gostujući u emisiji „El Larguero.“

Dotakao se i partija kluba na početku drugog trenerskog mandata Žozea Murinja.

– Real Madrid je na utakmicama koje sam gledao odavao više nesigurnosti nego samopouzdanja. Murinjo još nije pronašao onu energiju koja je potrebna da tim pokrene i podigne na viši nivo. Deluju prilično hladno na terenu — to je utisak koji odaju. Potpuna su suprotnost nekim drugim ekipama, na primer reprezentaciji Španije, koja ima drugačiju energiju i uživanje je gledati je, čak i kada se muče na terenu. Upravo to je ono što Real Madrid mora da pronađe.