SVI PRIČAJU O NJOJ: Ko je novinarka koja je "zapalila" fudbalski svet na meču Albanije?
Zbog jednog snimka sa terena postala je glavna tema
Novinarka Frančeska Rustem privukla je ogromnu pažnju javnosti nakon utakmice Albanije i San Marina, kada je kao sportska novinarka izašla na teren u nesvakidašnjem izdanju.
Mlada Albanka pojavila se u kratkoj crnoj haljini, visokim potpeticama i sa mikrofonom u ruci, a fotografije sa stadiona ubrzo su se proširile društvenim mrežama i regionalnim portalima. Na jednoj od fotografija pozirala je i sa nogom na fudbalskoj lopti.
- Vaša omiljena sportska devojka, uvek na zadatku - napisala je Rustem uz objavljene fotografije.
Iza atraktivnih fotografija, međutim, stoji mnogo zanimljivija priča.
Frančeska je rođena 31. januara 2005. godine u Draču, a osim što se bavi televizijskim novinarstvom i voditeljstvom, aktivna je i u svetu mode. Trenutno studira pravo, dok je svoju karijeru gradila između televizije, modelinga i sporta.
Veliku pažnju u Albaniji prvi put je privukla 2024. godine, kada je ponela titulu Mis Universe Albania i predstavljala svoju zemlju na izboru za Mis Universe u Meksiku. Tada je imala samo 19 godina.
Umesto da ostane isključivo u svetu mode i izbora lepote, Rustem je odlučila da karijeru nastavi pred televizijskim kamerama.
Postala je deo popularnih sportskih emisija „Procesi Sportiv“ i „Top Arena“, dok je tokom 2025. godine dobila i ulogu voditeljke emisije „KUQeZI“, posvećene reprezentaciji Albanije. Sa stadiona je pratila utakmice nacionalnog tima i radila intervjue, čime je napravila prelaz iz sveta mode u sportsko novinarstvo.
Danas je jedno od poznatijih mladih lica albanske sportske televizije, a radi i na Top Albania Radio, gde vodi emisiju „Pertej Topit“. Tamo razgovara sa sportistima, umetnicima i drugim javnim ličnostima.
Rustem je ranije otvoreno govorila i o svom odnosu sa albanskim fudbalerima. U jednom intervjuu iz juna ove godine našalila se da pojedini reprezentativci uživo deluju nadmeno i hladno, dok su na Instagramu mnogo slobodniji i redovno ostavljaju „lajkove“.
Njena popularnost ne završava se na televiziji. Na Instagramu ima više od 650.000 pratilaca, gde objavljuje fotografije sa sportskih događaja, televizijskih snimanja, putovanja i iz privatnog života.
Zbog toga nije iznenađenje što su fotografije sa utakmice Albanija–San Marino izazvale toliku pažnju. Rustem je spojila dva sveta u kojima je već napravila ime – sport i modu – i još jednom pokazala zašto je postala jedno od najprepoznatljivijih novih lica albanske televizije.
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