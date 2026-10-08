SVI PRIČAJU O NJOJ: Ko je novinarka koja je "zapalila" fudbalski svet na meču Albanije?

Zbog jednog snimka sa terena postala je glavna tema

Foto: Instagram/franceskarustemm

Novinarka Frančeska Rustem privukla je ogromnu pažnju javnosti nakon utakmice Albanije i San Marina, kada je kao sportska novinarka izašla na teren u nesvakidašnjem izdanju.

Mlada Albanka pojavila se u kratkoj crnoj haljini, visokim potpeticama i sa mikrofonom u ruci, a fotografije sa stadiona ubrzo su se proširile društvenim mrežama i regionalnim portalima. Na jednoj od fotografija pozirala je i sa nogom na fudbalskoj lopti.

- Vaša omiljena sportska devojka, uvek na zadatku - napisala je Rustem uz objavljene fotografije.

Iza atraktivnih fotografija, međutim, stoji mnogo zanimljivija priča.

Frančeska je rođena 31. januara 2005. godine u Draču, a osim što se bavi televizijskim novinarstvom i voditeljstvom, aktivna je i u svetu mode. Trenutno studira pravo, dok je svoju karijeru gradila između televizije, modelinga i sporta.

Veliku pažnju u Albaniji prvi put je privukla 2024. godine, kada je ponela titulu Mis Universe Albania i predstavljala svoju zemlju na izboru za Mis Universe u Meksiku. Tada je imala samo 19 godina.

Umesto da ostane isključivo u svetu mode i izbora lepote, Rustem je odlučila da karijeru nastavi pred televizijskim kamerama.

Postala je deo popularnih sportskih emisija „Procesi Sportiv“ i „Top Arena“, dok je tokom 2025. godine dobila i ulogu voditeljke emisije „KUQeZI“, posvećene reprezentaciji Albanije. Sa stadiona je pratila utakmice nacionalnog tima i radila intervjue, čime je napravila prelaz iz sveta mode u sportsko novinarstvo.

Danas je jedno od poznatijih mladih lica albanske sportske televizije, a radi i na Top Albania Radio, gde vodi emisiju „Pertej Topit“. Tamo razgovara sa sportistima, umetnicima i drugim javnim ličnostima.

Rustem je ranije otvoreno govorila i o svom odnosu sa albanskim fudbalerima. U jednom intervjuu iz juna ove godine našalila se da pojedini reprezentativci uživo deluju nadmeno i hladno, dok su na Instagramu mnogo slobodniji i redovno ostavljaju „lajkove“.

Njena popularnost ne završava se na televiziji. Na Instagramu ima više od 650.000 pratilaca, gde objavljuje fotografije sa sportskih događaja, televizijskih snimanja, putovanja i iz privatnog života.

Zbog toga nije iznenađenje što su fotografije sa utakmice Albanija–San Marino izazvale toliku pažnju. Rustem je spojila dva sveta u kojima je već napravila ime – sport i modu – i još jednom pokazala zašto je postala jedno od najprepoznatljivijih novih lica albanske televizije.