Lindzi Von ne odustaje: Legendarna šampionka želi i dalje da se takmiči
ČUVENA Amerikanka još jednom pokazala koliko je šampion.
Legendarna Lindzi Von oporavlja se od teške povrede, a sve je šokirala infomracija koju je Skijaški savez SAD podelio na Instagramu. Naime, 41-godišnjakinja se našla na spisku od 17 takmičarki iz ove zemlje za predstojeći Svetski kup.
Koliko je ovo realno da se dogodi ostaje da se vidi, pošto se njoj u nozi i dalje nalaze metalne šipke i čeka je još jedna operacija.
- Čeka me još jedna operacija, pa sada gledam da što više ojačam. Kada mi budu rešili prednje ukrštene ligamente, tek me onda čeka dug put. Za sada se osećam odlično i zahvalna sam na tome. Nadam se da ću ligamente operisati u novembru ili tokom zime, a onda me čeka još devet meseci dok se potpuno ne oporavim. Stvarno ne znam šta nosi budućnost, ali kao što rekoh, trenutno sam zahvalna na ovome gde jesam - rekla je Von za "TNT Sports".
Potom je naglasila da i dalje ima žalju da se takmiči.
- Postoji mnogo neodgovorenih pitanja koja mi se vrte po glavi i još uvek pokušavam sve da procesuiram. Ne želim da zatvorim vrata takmičenju - zaključila je Von.
Podsetimo, Lindzi Von je u bogatoj karijeri osvojila čak 84 trofeja.
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