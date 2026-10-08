"Očekujemo njihovu reakciju!" Nemanja Dangubić pred meč Dubai - Crvena zvezda

Bivši košarkaš i Partizana i Crvene zvezde a sada član Dubija, Nemanja Dangubić, oglasio se pred meč protiv beogradskih crveno-belih.

Foto: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

- Od prvog dana sam deo ovog projekta i tima. Prva godina je bila malo zahtevnija, pre svega u smislu organizacije, ali klub je veoma brzo napredovao. Svi znamo da smo imali veliki izazov zbog putovanja, ali i to se veoma brzo rešilo. Klub je za relativno kratko vreme došao do vrha. Posle dve godine osvojili smo ABA ligu, tako da sam zaista zadovoljan i srećan što sam imao priliku da budem ovde od samog početka i da vidim na koji način se klub razvijao - počeo je Dangubić.

Proces je bio komplikovan, ali ljudi iz kluba su činili sve kako bi stvorili moćnu organizaciju koja je postala jedna od najpoželjnijih destinacija.

- Svake godine se napredovalo, od selekcije ljudi do svih detalja koji su važni za funkcionisanje jednog kluba. Zaista je neverovatan projekat. Sami vidite kakva je organizacija utakmica, kakvi su uslovi putovanja, treniranja i oporavka. Imamo veliki broj ljudi u stručnom štabu, individualni rad, vrhunske trenere…

Iako su mnogi otišli, Dangubić je ostao deo tima.

- Za mene lično, veoma sam zadovoljan. Napredovao sam i igrački i kao osoba. Upoznao sam novu kulturu, novi grad koji je neverovatan i koji ima posebnu energiju. Baš sam srećan što sam ovde.

Prisetio se dana kad je sve počelo.

- Kada smo došli, bilo je veoma zanimljivo jer kada prelaziš u novi klub, obično imaš neki feedback od ranije. Čuješ se sa igračima, ljudima koji su ranije radili u klubu, imaš nekoga da pitaš za savet. Mi to nismo imali.

Prilikom samog potpisa, nije bilo nikoga da uputi. Zato je Dubai bio put u nepoznato, što se ispostavilo kao sjajan potez za Dangubića.

- Imali smo neke informacije i neku viziju, ali nisi imao nikoga da pozoveš i pitaš kako stvari funkcionišu. Kada sam došao, odmah smo otišli na pripreme u Sloveniju. Bukvalno za dve nedelje, koliko smo bili tamo, videli smo ogromnu razliku. Prvih nekoliko dana bili smo ovde i videli smo da je potrebno još malo vremena da se sve organizuje. Kada smo se vratili iz Slovenije, imali smo novu svlačionicu, novu opremu, prostor za noge u avionu… Mnogo stvari se rešavalo u hodu.

Putovanja su svakako bila posebno izazovna. Primera radi, prosečan let na realciji Dubai – Beograd traje više od pet sati. Trebalo je naučiti živeti s tim.

- Isto je bilo i sa iskustvom putovanja – da li je bolje spavati u avionu, da li ne spavati, da li odmah leteti posle utakmice… Milion je nekih detalja. Najbitnije je bilo što smo mi kao igrači videli da ljudi žele da slušaju naš feedback. Kada kažemo nešto ili se požalimo na neki problem, oni to u najkraćem roku reše i daju nam bukvalno najbolje moguće uslove da igramo i treniramo.

Nastavio je Dangubić detaljno.

- Zahtevno je. Svake godine vodimo računa o tome kako ćemo se nositi sa činjenicom da smo dugo u avionu. Imamo određen plan – kako jedemo, koliko treba da se hidriramo… Dobijamo plan od nutricioniste. Imamo nutricionistu koji nam govori šta treba da radimo zbog velikog broja sati u avionu. Posebno se insistira na hidrataciji. Imamo vitamine i još mnogo stvari. To su detalji za koje možda misliš da nisu bitni, a zapravo jesu veoma važni da bi bio spreman da odigraš dva ili tri gostovanja zaredom. Ja sam se već navikao. Taj ritam je neverovatan. Sezona prođe veoma brzo. Odeš na jedno gostovanje, budeš tamo deset dana, vratiš se na pet dana, pa ideš na drugo gostovanje – i već je prošao mesec dana.

Dangubić uživa u sezoni i prilici koju je dobio u redovima Dubaija.

- Ima mnogo utakmica, ali s druge strane, kao igrač imaš priliku da budeš na najvišem nivou. Igraš u prelepim halama, imaš odlične uslove, igraš protiv sjajnih igrača. Evroliga je fantastična i svake godine je sve bolja. Tako da jeste izazovno, ali s druge strane je velika privilegija biti na ovom nivou.

Momci sa prostora bivše Jugoslavije su zaštitni znak od samih početaka.

- Prve godine nas je bilo mnogo sa Balkana i to je nekako ostalo. Logično, igramo ABA ligu, tako da imamo iskustvo igranja u toj ligi. Najviše se to odnosi na savete za samu ligu, atmosferu i neke detalje. Kada igramo plej-of utakmice, važno je da ostanemo mirni, bez obzira na reakciju publike. Da pokušavamo da ostanemo fokusirani i mirni, a na gostovanjima da igramo što bolje. Što se tiče života van terena, mi se normalno družimo između sebe.

Domaćica se često čuje u svlačionici Dubaija.

- Sve zavisi ko radi teretanu. Ako mi radimo teretanu, onda ide naša muzika. Tako da je prilično raznoliko.

Kapiten Dubaija je veoma važan faktor za ekipu, iako nije možda najbitniji na terenu.

- Klemen Prepelič je od prvog dana naš kapiten i imao je veliki uticaj na ekipu. Pravi je lider. Igrao sam dosta puta protiv njega i baš mi je drago što smo se napokon susreli u istoj ekipi. Čuvao sam ga mnogo puta. Znao je ranije i da „flopuje“, ali sada sam, hvala Bogu, srećan što smo u istoj ekipi. Veliko iskustvo sa njegove strane i veliki uticaj na sve nas tokom ove tri godine.

Za kraj, ostalo je toliko vremena da kaže koju o narednom rivalu. Crvena zvezda će od 18 časova biti gost Dubaija.

- Zvezda dolazi, znamo kakve je rezultate imala u poslednjim utakmicama i sigurno će biti neka reakcija. To je veoma talentovana ekipa na spoljnim pozicijama. Imaju visinu, imaju fizičku snagu, imaju iskustvo, a imaju i novog trenera. Očekujemo veoma tešku i neizvesnu utakmicu. Mislim da će detalji odlučiti - zaključio je Dangubić.