Srbija se revanširala Rusiji: Veličković doneo pobedu Orlićima!
Izabranici selektora Zorana "Bate" Mirkovića uspeli da savladaju rusku reprezentaciju.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Staroj Pazovi selekciju Rusije rezultatom 2:1 u prijateljskoj utakmici.
Golove za Srbiju postigli su Matija Mitrović u 34. minutu (iz penala) i Marko Veličković u 46. dok je strelac jedinog pogotka za Rusiju bio Aleksandar Pomaliuk, takođe, iz jedanaesterca u 64. minutu.
Tako se tim Zorana "Bate" Mirkovića revanširao istom rivalu za poraz od pre nekoliko dana (1:3) u Sportskom centru FSS i u pozitivnom raspoloženju završila sa proverama.
Marko Veličković je samo minut nakon početka drugog poluvremena efektno pogodio za 2:0, pa se činilo se da je domaćin blizu još ubedljivijeg trijumfa. međutim, Rusi su uspeli da prepolove zaostatak i to sa 11 metara, jer je naš kapiten Bojan Kovačević naterao sudiju da svira najstrožu kaznu u korist mladića iz najveće države sveta.
Do kraja je bilo dosta nervoze na terenu, a situacija je eskalirala u 68. minutu, kada je došlo do koškanja igrača. Sudija Stanko Ostraćanin pokazao je crveni karton fudbaleru Rusije, dok je Mitroviću, strelcu prvog gola, zbog drugog žutog kartona takođe pokazao put u svlačionicu.
Pre ovog meča, srpske fudbalske nade, do 21. godine, dva puta su savladale Irak, rezultatom 3:0 u Bačkoj Topoli i Novom Sadu. "Orliće" sada očekuje nastavak priprema za Evropsko prvenstvo 2027. godine, čiji će domaćini biti Srbija i Albanija.
SRBIJA – RUSIJA 2:1 (1:0)
STRELCI: 1:0 (penal) Mitrović 34′, 2:0 Veličković 46′, 2:1 (penal) Pomaliuk. STADION: Sportski centar FSS, Stara Pazova. SUDIJA: Stanko Ostraćanin. CRVENI KARTONI: Mitrović - Umnikov (obojica u 70. minutu).
SRBIJA: Draškić, Tegeltija (od 80′ Đ. Petrović), Radojević (od 64′ Bukinac), Jevremović (od 46′ Novičić), Kovačević (k) (od 80′ Vukičević), Mitrović, Popović (od 71′ Ugrešić), P. Petrović, Mijatović (od 71′ Lazetić), Trifunović (od 64′ Kuljanin), Veličković (od 80′ Aleksić). Selektor: Zoran Mirković.
RUSIJA: Lukin, Čevardin, Platonov, Ahmedov, Žukov, Marinkin, Komisarov, Bondarev, Mukailov, Kondakov, Kasadžikov. Selektor: Ivan Šabarov.
Srbija i Albanija biće domaćini sledećeg Evropskog prvenstva za mlade fudbalere koje će se održati od 17. juna do 4. jula 2027. godine.
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