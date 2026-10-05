VUČIĆ O ĐINĐIĆU: I on imao tu negativnu emociju prema strancima
PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, pričao je o razgovoru sa ubijenim premijerom i predsednikom Demokratske stranke Zoranom Đinđićem.
- Sedeo sam sa Đinđićem, Čeda Jovanović je bio svedok, prišao sam i pitao "što teraš čoveka u Hag", Đinđić mi je rekao "ne mogu da trpim ove Holanđane i Engleze", ja ga gledam i kaže: "ne mogu očima da ih gledam, moram da pronađem rešenje, ne znam šta da radim sa zemljom". Ovo sam hteo da kažem, sve drugo bih rekao, ali hoću da kažem da je i on imao tu negativnu emociju prema strancima, i da znam da me nije slagao. On mi je to rekao
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