KO ĆE POBEDITI? Sudar Goge Sekulić i Neše "Tvinsa" na sceni (FOTO)

MUZUČKE zvezda Goga Sekulić i Neša iz grupe „Tvins“ naći će se 10. oktobra u Boru na istoj bini, u okviru koncerta posvećen muzici dvedesetih, a njihov susret već je izazvao pažnju na društvenim mrežama

Foto: Privatna arhiva

Fanovi su postavili pitanje: „Plavi slon ili sek*i biznismen?“, aludirajući na Nešin prepoznatljivi nadimak i Gogin veliki hit iz 2006. godine.

Dok „Tvins“ predstavljaju dens zvuk devedesetih, Goga je jedna od pevačica koje su obeležile muzičku scenu prve decenije novog milenijuma. FOTO: Dejan Milićević

Njena pesma „Seksi biznismen“ i danas je nezaobilazna na nastupima, baš kao što se hitovi „Tvinsa“ i dalje pamte među ljubiteljima dens ere.

U Boru zato neće biti pravog pobednika, već susret dve generacije i dva prepoznatljiva muzička pečata. Ostaje da publika odluči šta joj je bliže – „plavi slon“ ili „sek*i biznismen“.

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