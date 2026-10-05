Fudbal

Fudbaler Liverpula gledao utakmicu Prve lige Srbije (FOTO)

У. Ћ.

05. 10. 2026. u 21:45

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TSC ubedljiv na domaćem terenu.

Фудбалер Ливерпула гледао утакмицу Прве лиге Србије (ФОТО)

Credit: Graham Hunt / imago sportfotodienst / Profimedia

Standardni levi bek Liverpula Miloš Kerkez iskoristio je slobodno vreme da u Bačkoj Topoli isprati utakmicu 12. kola Prve lige Srbijeizmeđu TSC-a i Grafičara.

Kerkez je bio gost na "TSC Areni" i mogao je da vidi ubedljivu pobedu domaćina od 4:1. 

Dva gola za domaći tim postigao je Mihajlo Milosavić, dok su se u strelce upisali Saša Jovanović i Nemanja Nikolić. Jedini pogodak za Zvezdinu filijalu postigao je Dimitrije Šarić.

Na terenu je bilo još nekoliko zanimljivih imena. Za TSC su nastupili Borisav Burmaz, Milan Radin i Andrej Todorovski, dok je Grafičar imao i Sava Radanovića, Mateja Striku, Uroša Đorđevića i Dragana Anokića.

TSC je posle pobede stigao do druge pozicije, gde se bodovno izjednačio sa Smederevom, dok Grafičar zauzima 13. mesto.

Standings provided by Sofascore

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