Fudbaler Liverpula gledao utakmicu Prve lige Srbije (FOTO)
TSC ubedljiv na domaćem terenu.
Standardni levi bek Liverpula Miloš Kerkez iskoristio je slobodno vreme da u Bačkoj Topoli isprati utakmicu 12. kola Prve lige Srbijeizmeđu TSC-a i Grafičara.
Kerkez je bio gost na "TSC Areni" i mogao je da vidi ubedljivu pobedu domaćina od 4:1.
Dva gola za domaći tim postigao je Mihajlo Milosavić, dok su se u strelce upisali Saša Jovanović i Nemanja Nikolić. Jedini pogodak za Zvezdinu filijalu postigao je Dimitrije Šarić.
Na terenu je bilo još nekoliko zanimljivih imena. Za TSC su nastupili Borisav Burmaz, Milan Radin i Andrej Todorovski, dok je Grafičar imao i Sava Radanovića, Mateja Striku, Uroša Đorđevića i Dragana Anokića.
TSC je posle pobede stigao do druge pozicije, gde se bodovno izjednačio sa Smederevom, dok Grafičar zauzima 13. mesto.
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