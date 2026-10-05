Fudbaler Liverpula gledao utakmicu Prve lige Srbije (FOTO)

TSC ubedljiv na domaćem terenu.

Credit: Graham Hunt / imago sportfotodienst / Profimedia

Standardni levi bek Liverpula Miloš Kerkez iskoristio je slobodno vreme da u Bačkoj Topoli isprati utakmicu 12. kola Prve lige Srbijeizmeđu TSC-a i Grafičara.

Kerkez je bio gost na "TSC Areni" i mogao je da vidi ubedljivu pobedu domaćina od 4:1.

Dva gola za domaći tim postigao je Mihajlo Milosavić, dok su se u strelce upisali Saša Jovanović i Nemanja Nikolić. Jedini pogodak za Zvezdinu filijalu postigao je Dimitrije Šarić.

Na terenu je bilo još nekoliko zanimljivih imena. Za TSC su nastupili Borisav Burmaz, Milan Radin i Andrej Todorovski, dok je Grafičar imao i Sava Radanovića, Mateja Striku, Uroša Đorđevića i Dragana Anokića.

TSC je posle pobede stigao do druge pozicije, gde se bodovno izjednačio sa Smederevom, dok Grafičar zauzima 13. mesto.

Standings provided by Sofascore