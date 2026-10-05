Fudbal

Evrogol rešio pobednika: Zbog majke igra za ovu reprezentaciju! Sada je postao heroj nacije! (VIDEO)

Новости.онлине/С.С.

05. 10. 2026. u 21:49

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Spektakularna majstorija člana engleskog tima.

Еврогол решио победника: Због мајке игра за ову репрезентацију! Сада је постао херој нације! (ВИДЕО)

Edijs Palens / Xinhua News / Profimedia

Utakmica Lige Nacija C, Grupa 2, pripala je Kipranima koji su kao domaćini savladali Letoniju rezultatom 2:1.

U grupi u kojoj se nalazi i Crna Gora, Kiprani su do učinka od sedam bodova stigli zahvaljujući trijumfu u bukvalno poslednjim sekundama meča.

Markus Edvards, igrač Engleskog Barnlija postigao je fantastičan pogodak u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.

Pogledajte kako se to desilo:

Prethodno je Edvards Daskevič doveo Letonce u vođstvo, na isteku 57. minuta, ali je izjednačenje selekciji sa "rajskog ostrva" doneo Janis Kosti 13 minuta posle toga. 

Edvards je rođen u Engleskoj, njegova majka je sa Kipra, pa je time automatski dobio pravo da nastupa za ovu reprezentaciju.

Standings provided by Sofascore

Na tabeli Lige C grupa 2, vodi Crna Gora sa 9 bodova, Kipar ima 7 na drugom mestu, sledi trećeplasirana Jermenija sa tri poena, dok je Letonija poslednja sa samo jednim bodom.

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