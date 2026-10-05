Evrogol rešio pobednika: Zbog majke igra za ovu reprezentaciju! Sada je postao heroj nacije! (VIDEO)
Spektakularna majstorija člana engleskog tima.
Utakmica Lige Nacija C, Grupa 2, pripala je Kipranima koji su kao domaćini savladali Letoniju rezultatom 2:1.
U grupi u kojoj se nalazi i Crna Gora, Kiprani su do učinka od sedam bodova stigli zahvaljujući trijumfu u bukvalno poslednjim sekundama meča.
Markus Edvards, igrač Engleskog Barnlija postigao je fantastičan pogodak u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.
Pogledajte kako se to desilo:
Prethodno je Edvards Daskevič doveo Letonce u vođstvo, na isteku 57. minuta, ali je izjednačenje selekciji sa "rajskog ostrva" doneo Janis Kosti 13 minuta posle toga.
Edvards je rođen u Engleskoj, njegova majka je sa Kipra, pa je time automatski dobio pravo da nastupa za ovu reprezentaciju.
Na tabeli Lige C grupa 2, vodi Crna Gora sa 9 bodova, Kipar ima 7 na drugom mestu, sledi trećeplasirana Jermenija sa tri poena, dok je Letonija poslednja sa samo jednim bodom.
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