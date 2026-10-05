LIGA NACIJA: Strašan preokret Francuza, Italijani ponovo lako sa Turcima, BiH srušila Poljsku
Četiri pogotka "trikolora" za 14 minuta.
Fudbalska reprezentacija Francuske pobedila je večeras u Parizu selekciju Belgije rezultatom 4:1 u meču četvrtog kola grupe A1 Lige nacija.
Belgija je povela u 35. minutu pogotkom Dodija Lukebakija, posle asistencije Romea Lavije. Selektor Francuske Zinedin Zidan ubacio je u drugom poluvremenu u igru Majkla Olisea, Dezirea Duea i Rajana Šerkija koji su doneli preokret domaćoj selekciji i četiri gola za svega 14 minuta.
Due je u 77. minutu pogodio za izjednačenje, a zatim je Šerki četiri minuta kasnije posle asistencije Olisea doveo Francusku u prednost. Olise u 88. i 90+1. minutu postigao dva gola, oba puta posle dodavanja Duea za ubedljivu pobedu Francuske.
Fudbaleri Italije savladali su u Bolonji reprezentaciju Turske rezultatom 3:1 u grupi A1.
Domaća selekcija je povela u 26. minutu golom Đanluke Skamake. Aral Šimšir je u 61. minutu pogodio za izjednačenje, a zatim je tri minuta kasnije Rikardo Kalafjori ponovo vratio vođstvo Italiji. Konačan rezultat postavio je Frančesko Pio Espozito u 87. minutu.
Francuska je vodeća u grupi A1 sa 10 bodova, Italija ima sedam, Belgija šest, dok je Turska bez bodova.
Bosna i Hercegovina je došla do velike pobede u Zenici. "Zmajevi" su na Bilinom polju savladali Poljsku 1:0, a odluka je pala šest minuta pre kraja sudijske nadoknade.
Ivan Bašić preuzeo je odgovornost u 84. minutu, kada je Bosna i Hercegovina dobila penal. Vezista je kratkim zaletom izveo najstrožu kaznu i snažnim udarcem poslao loptu u mrežu za, ispostaviće se, konačan rezultat.
Za selekciju Sergeja Barbareza ovo je još jedan veoma dobar rezultat u reprezentativnom ciklusu. Bosna i Hercegovina je nakon četiri utakmice sakupila osam bodova i nalazi se na drugom mestu, dva boda iza vodeće Švedske.
Rezultati ostalih mečeva u Ligi nacija: Rumunija-Švedska 0:1, Severna Irska-Gruzija 0:0, Ukrajina-Mađarska 1:2, Crna Gora-Jermenija 0:0, Kipar-Letonija 2:1.
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