PENTAGON DONEO KONAČNU ODLUKU: Prekinuo korišćenje AI alata kompanije Antropik

AMERIČKO Ministarstvo odbrane prekinulo je korišćenje alata za veštačku inteligenciju kompanije Antropik, potvrdio je danas zvaničnik američkog Ministarstva odbrane nekoliko meseci nakon što je kompanija proglašena rizikom za lanac snabdevanja iz razloga nacionalne bezbednosti.

Foto: Depositphotos/icholakov01

On je izjavio za BBC da je Pentagon "prekinuo upotrebu proizvoda kompanije Antropik".

Američki ministar odbrane Pit Hegset proglasio je u februaru Antropik rizikom za lanac snabdevanja i najavio da će američko Ministarstvo do kraja avgusta prestati da koristi usluge te kompanije.

Ne zna se zbog čega je primena te odluke odložena.

Više izvora upoznatih sa situacijom reklo je za BBC da se Antropikov model veštačke inteligencije Claude još prošle nedelje koristio u Pentagonu za istraživanje, analizu, prikupljanje obaveštajnih podataka i vojne operacije protiv Irana.

Američka vlada i vojska koriste usluge kompanije Antropik od 2024. godine, a ona je bila prva kompanija koja je razvila napredne modele veštačke inteligencije čiji su alati uvedeni u rad američkih državnih institucija na poverljivim zadacima.

Ranije ove godine Pentagon je zatražio od Antropika da ukloni bezbednosna ograničenja sa modela Cloude kako bi vojsci omogućio neograničen pristup.

Kompanija je to odbila, navodeći zabrinutost zbog mogućnosti masovnog nadzora i razvoja autonomnog oružja.

Hegset je nakon toga kompaniju proglasio "rizikom za nacionalnu bezbednost u lancu snabdevanja", što je pravna oznaka koja se najčešće primenjuje na kompanije iz zemalja koje Sjedinjene Američke Države smatraju bezbednosnom pretnjom.

Antropik je tu odluku ocenio kao "nezapamćenu i nezakonitu" i pokrenuo sudski postupak protiv administracije predsednika Donalda Trampa.

Dok traje pravni spor, Pentagon je sklopio ugovore sa drugim tehnološkim kompanijama, među kojima su Gugl, xAI i OpenAI.

Prema navodima izvora upoznatih sa korišćenjem veštačke inteligencije u Ministarstvu odbrane, alati kompanije OpenAI počeli su poslednjih meseci da se šire koriste u pojedinim vojnim odeljenjima.

Više izvora navodi da je Claude bio integrisan u širu Pentagonovu platformu za obradu podataka pod nazivom "Maven Smart System", kojom upravlja kompanija Palantir.

Sistem predstavlja jednu od glavnih platformi Pentagona za organizovanje obaveštajnih i drugih podataka.

Loren Kan, viša istraživačka analitičarka Centra za bezbednost i nove tehnologije Univerziteta Džordžtaun, rekla je da je Cloude bilo teško brzo ukloniti jer je bio duboko integrisan u sistem Maven.

-Činjenica da je Pentagonu trebalo toliko vremena da potpuno ukloni Klod iz celog sistema pokazuje da ti alati nisu jednostavno zamenljivi. Kada se jednom integrišu, njihovo uklanjanje može da bude veoma složeno, rekla je Kan, bivša zvaničnica američkog Ministarstva odbrane.

Prema navodima više izvora, Cloude se tokom celog perioda spora koristio za prikupljanje i analizu obaveštajnih podataka, između ostalog putem Palantirovog sistema Maven.

Analitičari i drugi zvaničnici oslanjali su se na Maven za pristup vizuelnim podacima, uključujući satelitske snimke i snimke dronova, koji su potom unošeni u Klod i druge jezičke modele radi zadataka poput identifikacije potencijalnih vojnih ciljeva.

Tanjug

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta