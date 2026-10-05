VUČIĆ O NAPADIMA NA PORODICU: Strašne su gadosti izmišljali za svakoga iz moje porodice

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandr Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostuje u emisji „Ćirilica“ autora Milomira Marića, na TV Prva.

Foto: Printscreen

- Vlast nekada učini da ljudi pomisle da sve mogu, nikad nisu razumeli da moć nije u pendreku i tenku, već da je moć u glavama ljudi. Mnogi su se pokajali, čuo sam da nam se u Grockoj pridružio u borbi, kad vide da im je država ugrožena. Od programa ni P nismo čuli, napisali 11 tačaka... Ništa drugo. Znam šta je država, sramota me da to čitam, to neko mora stvarno da ili ništa ne zna o politici ili da ima takav emoticionalni odnos protiv mene... Koga si na listi video da je posebno pametan, ono što sam video izuzetno negativna selekcija, da ne uvredim nekoga. Ima i ljudi koji su sramota za naše društvo, Jovo Bakić, Kokanović, Hubač, Srdanović? Da li ste ozbiljni? Nemojte molim vas. Ali ja to i razumem, kad dođe veliki novac, naučio sam lekcije, ali ljudima moram da objasnim kako ide proces donošenja odluka, šta sve moraš da štitiš i čuvaš.. Uvek biram demokratiju.



- Napadali su me što sam bio blag, ali niko nije postavio svoja leđa kao ja. Svaki član moje porodice je prošao kroz to, do malog Vukana. Neću da govorim šta su sve govorili za njih. Danilu su cev puščanu stavljali na slepoočnicu da skine majicu na KiM, a onda je morao da kaže "nije skinuta majica". On je rekao da neće, stavili mu cev, nije hteo majicu "nema predaje". Nikoga nije uvredio, a ja sam to uživo pratio u prenosu. Možete da mislite kako se jedan otac oseća. Brat ti je ovakav, svi su ti ovakvi, majka ti nije majka, otac ti nije otac... Sve sam čuo. Strašne su gadosti izmišljali za svakoga iz moje porodice, i mislili su da su toliko mržnje uneli, sutra idem u Valjevo, da se obratim narodu i niko me neće sprečiti. Više nisam predsednik, idem da se obratim slobodarskom narodu, za koji dan idem u Novi Sad, i to će biti najveći skup u istoriji Vojvodine!