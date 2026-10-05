VODITELJ DNEVNIKA U JEMENU SKINUO KRAVATU: "Više nije potrebna, počeo je rat"

JEMENSKI presednik Rašad al Alimi je objavio početak opšte vojne operacije protiv Huta sa ciljem oslobađanja celokupne teritorije i obnova državne vlasti.

Foto: Printscreen

Odluka je donesena nakon što su Huti zauzeli područje Al-Safija i presekli put koji povezuje okupirani Taiz s privremenim glavnim gradom Adenom, prenosi Indeks.hr.

Foto: Printscreen

U trenutku proglašenja ratnog stanja u zemlji i mobilizacije, voditelj lokalne televizije je u toku prenosa uživo skinuo kravatu i objavio da novinari neće nositi formalna odela, dodajući da situacija zahteva da se formalnost odbaci jer zemlja ulazi u otvoreni vrat.

בערוץ טלוויזיה בעדן בדרום תימן מורידים את הכפפות או ליתר דיוק את העניבות בעקבות העימות המתעצם עם החות'ים. המגיש הכריז בשידור כי מעתה לא לובשים עניבות או חליפות רשמיות כי המצב הוא מלחמתי @InbarYuval https://t.co/QLVH21BinN — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) October 4, 2026

Jemenski predsednik je stavio Jemenske oražane snage i sve državne institucije u stanje pune pripravnosti.

Portparol Jemenskih oružanih snaga, pukovnik Madžid Abudlah al-Nazili, izjavio je da su vladine jedinice izvele 257 preciznih napada na vojne položaje Huta, dodajući da je u tim operacijama poginulo najmanje 700 pripadnika te grupe.

Međunarodna vojna koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije izvela je 97 vazdušnih napda na pojačanja Huta na bojištima Tor al-Baha i Taiz.

Vazdušni udari su zabeleženi u severnim pokrajinama Al-Džauf, Sada i u glavnom gradu Sani.

Jahja Sari, portparol Huta, saopštio je da su pripadnici ove grupe u znak odmazde lansirali balističke projektile i bespilotne letelice na postrojenja kompanije Saudi Aramko u Rijadu.

Nova eskalacija označava kraj relativnog primirja koje je bilo na snazi od 2022. godine.

Sukob je eksalirao ponovo u julu, nakon što su Huti dopustili sletanje iranskog aviona u Sanu, a nešto kasnije, pripadnici grupe su zauzeli obalu Crvenog mora kao i ključni moreuz Bab el-Mandeb i luku Moha.