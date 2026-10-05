VODITELJ DNEVNIKA U JEMENU SKINUO KRAVATU: "Više nije potrebna, počeo je rat"
JEMENSKI presednik Rašad al Alimi je objavio početak opšte vojne operacije protiv Huta sa ciljem oslobađanja celokupne teritorije i obnova državne vlasti.
Odluka je donesena nakon što su Huti zauzeli područje Al-Safija i presekli put koji povezuje okupirani Taiz s privremenim glavnim gradom Adenom, prenosi Indeks.hr.
U trenutku proglašenja ratnog stanja u zemlji i mobilizacije, voditelj lokalne televizije je u toku prenosa uživo skinuo kravatu i objavio da novinari neće nositi formalna odela, dodajući da situacija zahteva da se formalnost odbaci jer zemlja ulazi u otvoreni vrat.
Jemenski predsednik je stavio Jemenske oražane snage i sve državne institucije u stanje pune pripravnosti.
Portparol Jemenskih oružanih snaga, pukovnik Madžid Abudlah al-Nazili, izjavio je da su vladine jedinice izvele 257 preciznih napada na vojne položaje Huta, dodajući da je u tim operacijama poginulo najmanje 700 pripadnika te grupe.
Međunarodna vojna koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije izvela je 97 vazdušnih napda na pojačanja Huta na bojištima Tor al-Baha i Taiz.
Vazdušni udari su zabeleženi u severnim pokrajinama Al-Džauf, Sada i u glavnom gradu Sani.
Jahja Sari, portparol Huta, saopštio je da su pripadnici ove grupe u znak odmazde lansirali balističke projektile i bespilotne letelice na postrojenja kompanije Saudi Aramko u Rijadu.
Nova eskalacija označava kraj relativnog primirja koje je bilo na snazi od 2022. godine.
Sukob je eksalirao ponovo u julu, nakon što su Huti dopustili sletanje iranskog aviona u Sanu, a nešto kasnije, pripadnici grupe su zauzeli obalu Crvenog mora kao i ključni moreuz Bab el-Mandeb i luku Moha.
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