Politika

TRAMP POHVALIO SRBIJU: "Imamo odlične odnose"

В.Н.

05. 10. 2026. u 22:06

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NA KONFERENCIJI za štampu, američki predsednik Donald Tramp odgovorio je na pitanje u vezi sa odnosima SAD i Srbije.

ТРАМП ПОХВАЛИО СРБИЈУ: Имамо одличне односе

Foto: Printscreen

Novinar Newsmax Balkans podsetio je Donalda Trampa da su SAD pokrenule strateški dijalog sa Srbijom pre tri meseca, na šta ga je američki predsednik prekinuo i rekao: "Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom".  

Tramp je, inače, odgovarao na pitanja novinara pred put u Nebrasku.

Podsetimo, prvi strateški dijalog Sjedinjene Američke Države-Srbija koji su u Vašingtonu predvodili američki državni sekretar Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, istakao je zajednički cilj jačanja partnerstva dve zemlje i bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i napretka.

SAD i Srbija potpisale su Memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti.

SAD su, kako se navodi, takođe pozdravile preliminarnu odluku Srbije da nastavi projekat hidroelektrane Đerdap III koji je prvi projekat identifikovan u okviru Međuvladinog sporazuma o energetici.

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