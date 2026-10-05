TRAMP POHVALIO SRBIJU: "Imamo odlične odnose"
NA KONFERENCIJI za štampu, američki predsednik Donald Tramp odgovorio je na pitanje u vezi sa odnosima SAD i Srbije.
Novinar Newsmax Balkans podsetio je Donalda Trampa da su SAD pokrenule strateški dijalog sa Srbijom pre tri meseca, na šta ga je američki predsednik prekinuo i rekao: "Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom".
Tramp je, inače, odgovarao na pitanja novinara pred put u Nebrasku.
Podsetimo, prvi strateški dijalog Sjedinjene Američke Države-Srbija koji su u Vašingtonu predvodili američki državni sekretar Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, istakao je zajednički cilj jačanja partnerstva dve zemlje i bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i napretka.
SAD i Srbija potpisale su Memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti.
SAD su, kako se navodi, takođe pozdravile preliminarnu odluku Srbije da nastavi projekat hidroelektrane Đerdap III koji je prvi projekat identifikovan u okviru Međuvladinog sporazuma o energetici.
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