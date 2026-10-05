NIKADA NISAM ODUSTAO: Emir Brunčević objavio prvi album i napravio pometnju - "Borba jednog čoveka" (FOTO)

PEVAČ Emir Brunčević objavio je prvi studijski album "Megdan" i predstavio šest potpuno novih pesama.

Foto: Novosti

Emir je upriličio glamuroznu promociju albuma, a Ono što je veliko iznenađenje svima koji ga prate i na terenu slušaju duže od 20 godina, jeste njegova vizuelna promena i drugačiji stil koji je odlično izneo.

Brunčević se svojoj publici obratio putem društvenih mreža, gde je emotivnom porukom otkrio koliko mu sve ovo zapravo znači. Kako kaže, brojne borbe dovele su ga do ovoga gde je danas - da ostvari svoj san.

- Život zaista i jeste jedan veliki "Megdan". Kao kod svakog čoveka, i kod mene su se smenjivali usponi i padovi, pobede i porazi, visine i duboka dna… Trenuci kada sam verovao u sebe, pa onda oni momenti kada sam morao da pronađem, a možda i izmislim, snagu da ustanem. Svoj megdan nisam dobio na poklon - poručio je pevač i dodao: Foto: Novosti

- Do njega sam stigao kroz godine odricanja, borbe, rada, lomova... Ali od moje vere u to da će jednog dana sve doći na svoje - nikada nisam odustao. Svaki moj korak, svaki pad i svaka pobeda utkane su u ovaj album. To je priča jednog čoveka o borbi da ostvari svoj san - rekao je Brunčević za "Novosti".

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