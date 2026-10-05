Košarka

Žalgiris kaznio zvezdu tima zbog vožnje pod dejstvom alkohola

У. Ћ.

05. 10. 2026. u 19:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Sam košarkaš je izrazio iskreno žaljenje i preuzeo odgovornost za svoje postupke.

Жалгирис казнио звезду тима због вожње под дејством алкохола

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Košarkaški klub Žalgiris kaznio je Karsena Edvardsa nakon što je američki košarkaš u Kaunasu zaustavljen zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

Klub nije saopštio iznos novčane kazne, već je naveo da je odluka doneta nakon utvrđivanja svih okolnosti slučaja i u skladu sa internim pravilima.

"Takvo ponašanje nije u skladu sa vrednostima Žalgirisa, standardima koji se očekuju od profesionalnih sportista, kao ni sa nivoom odgovornosti koji se podrazumeva za osobe koje predstavljaju klub. Organizacija ima jasan stav da svaki član ekipe svojim postupcima mora da poštuje zakon i bude odgovoran primer, kako na terenu tako i van njega", piše u saopštenju "zelenih".

Edvardsa je policija zaustavila tokom noćne kontrole, nekoliko sati nakon utakmice sa Lietkabelisom. Za volanom Folksvagena Tiguana izmereno mu je 1,07 promila alkohola, potvrdio je portparol policije Ramunas Matonis.

Sjajni šuter je priznao grešku i preuzeo odgovornost za svoj postupak.

"Edvards je izrazio iskreno žaljenje i preuzeo odgovornost za svoje postupke. Igrač razume ozbiljnost prekršaja i svestan je da njegovo ponašanje nije bilo u skladu ni sa vrednostima kluba ni sa standardima profesionalizma koji se od njega očekuju. Kako je istakao, zbog svega iskreno žali", navode iz Žalgirisa.

Amerikanac je u pobedi nad Lietkabelisom imao učinak od 11 poena i šest asistencija. Žalgiris naredni meč u Evroligi igra u petak protiv Barselone u Blaugrani.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp osniva novu kancelariju: Cilj je superinteligencija
Svet

0 0

Tramp osniva novu kancelariju: Cilj je "superinteligencija"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je danas formiranje nove savezne kancelarije "Super Intelligence Force" ("SIF"), koja će koordinirati napore američke vlade da SAD zadrže vodeću poziciju u razvoju veštačke inteligencije koju šef Bele kuće naziva „superinteligencijom“, a za prvog čoveka za "AI" imenovao je direktora Nacionalne obaveštajne službe Džeja Klejtona.

04. 10. 2026. u 18:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Politički potres u Španiji: Sančez raspisao izbore, odluka stigla posle poraza u parlamentu

Politički potres u Španiji: Sančez raspisao izbore, odluka stigla posle poraza u parlamentu