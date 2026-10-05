Žalgiris kaznio zvezdu tima zbog vožnje pod dejstvom alkohola
Sam košarkaš je izrazio iskreno žaljenje i preuzeo odgovornost za svoje postupke.
Košarkaški klub Žalgiris kaznio je Karsena Edvardsa nakon što je američki košarkaš u Kaunasu zaustavljen zbog vožnje pod dejstvom alkohola.
Klub nije saopštio iznos novčane kazne, već je naveo da je odluka doneta nakon utvrđivanja svih okolnosti slučaja i u skladu sa internim pravilima.
"Takvo ponašanje nije u skladu sa vrednostima Žalgirisa, standardima koji se očekuju od profesionalnih sportista, kao ni sa nivoom odgovornosti koji se podrazumeva za osobe koje predstavljaju klub. Organizacija ima jasan stav da svaki član ekipe svojim postupcima mora da poštuje zakon i bude odgovoran primer, kako na terenu tako i van njega", piše u saopštenju "zelenih".
Edvardsa je policija zaustavila tokom noćne kontrole, nekoliko sati nakon utakmice sa Lietkabelisom. Za volanom Folksvagena Tiguana izmereno mu je 1,07 promila alkohola, potvrdio je portparol policije Ramunas Matonis.
Sjajni šuter je priznao grešku i preuzeo odgovornost za svoj postupak.
"Edvards je izrazio iskreno žaljenje i preuzeo odgovornost za svoje postupke. Igrač razume ozbiljnost prekršaja i svestan je da njegovo ponašanje nije bilo u skladu ni sa vrednostima kluba ni sa standardima profesionalizma koji se od njega očekuju. Kako je istakao, zbog svega iskreno žali", navode iz Žalgirisa.
Amerikanac je u pobedi nad Lietkabelisom imao učinak od 11 poena i šest asistencija. Žalgiris naredni meč u Evroligi igra u petak protiv Barselone u Blaugrani.
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