Politika

PAVKOVIĆ OTKRIO ŠTA MU JE ĐINĐIĆ REKAO: Dosmanlije imale kukavički plan za 6. oktobar

Novosti online

05. 10. 2026. u 23:30

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GENERAL Nebojša Pavković izjavio je svojevremeno da su svi lideri DOS bili spremni da napuste Srbiju jer su plašili da će vojska sa tenkovima izaći na ulice i da mu je to lično rekao sada pokojni Zoran Đinđić.

ПАВКОВИЋ ОТКРИО ШТА МУ ЈЕ ЂИНЂИЋ РЕКАО: Досманлије имале кукавички план за 6. октобар

Foto: Novosti arhiva/ I. Marinković

- Meni nije padalo na pamet da vojsku izvodim na ulice protiv svoga naroda. To obećanje sam dao i pokojnom patrijarhu Pavlu. Ja sam bio načelnik Generalštaba vojske svoga naroda. Nije se uklapalo da se vojska angažuje i meša u izbore. Dakle, sprečili smo krvoproliće. Sprečili smo da dođe do sukoba na ulicama Beograda i ja sam na to ponosan - rekao je svojevremeno Pavković za Informer TV.

On je objašnjavao da je vojska posle 5. oktobra marginalizovana i počeli su da je valjaju po blatu.

- Milošević je nas otkačio 4. oktobra, nije hteo da sluša naše procene. Da je on rekao da vojska zatvori sve prilaze Beogradu i ne dozvoli da prođe masa, mi bismo to uradili. Kolona koja je išla iz Čačka je imala ozbiljno naoružanje. Mi smo u to vreme imali saznanja da ti čelnici DOS idu u Mađarsku i uzimaju velike svote novca. To je Milošević znao. Ja to nazivam čistom katastrofom za srpski narod. Oni su narodu dali obećanje narodu u nekih 10 tačaka, a ništa nisu ispunili od toga. Ti ljudi su se posvađali nakon pet dana od dolaska na vlast - govorio je general.

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