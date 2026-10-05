PAVKOVIĆ OTKRIO ŠTA MU JE ĐINĐIĆ REKAO: Dosmanlije imale kukavički plan za 6. oktobar
GENERAL Nebojša Pavković izjavio je svojevremeno da su svi lideri DOS bili spremni da napuste Srbiju jer su plašili da će vojska sa tenkovima izaći na ulice i da mu je to lično rekao sada pokojni Zoran Đinđić.
- Meni nije padalo na pamet da vojsku izvodim na ulice protiv svoga naroda. To obećanje sam dao i pokojnom patrijarhu Pavlu. Ja sam bio načelnik Generalštaba vojske svoga naroda. Nije se uklapalo da se vojska angažuje i meša u izbore. Dakle, sprečili smo krvoproliće. Sprečili smo da dođe do sukoba na ulicama Beograda i ja sam na to ponosan - rekao je svojevremeno Pavković za Informer TV.
On je objašnjavao da je vojska posle 5. oktobra marginalizovana i počeli su da je valjaju po blatu.
- Milošević je nas otkačio 4. oktobra, nije hteo da sluša naše procene. Da je on rekao da vojska zatvori sve prilaze Beogradu i ne dozvoli da prođe masa, mi bismo to uradili. Kolona koja je išla iz Čačka je imala ozbiljno naoružanje. Mi smo u to vreme imali saznanja da ti čelnici DOS idu u Mađarsku i uzimaju velike svote novca. To je Milošević znao. Ja to nazivam čistom katastrofom za srpski narod. Oni su narodu dali obećanje narodu u nekih 10 tačaka, a ništa nisu ispunili od toga. Ti ljudi su se posvađali nakon pet dana od dolaska na vlast - govorio je general.
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