Kraj jedne ere: Legendarni Rus ide u penziju
Trostruki šampion sveta sa Rusijom na kraju sezone završava profesionalnu karijeru.
Ruski hokejaš i najbolji strelac u istoriji američke NHL lige Aleksandar Ovečkin (41) saopštio je da će sezona 2026/27. biti njegova poslednja u najjačpoj ligi sveta.
- Tužno je, ali tako je kako je. Teško je, ali hajde da uživamo u tome i da ove godine uradimo nešto posebno. Toliko volim ovu igru, ali u srcu znam da je ovo ispravna odluka. Hajde da uđemo u plej-of, da se zabavimo i uživamo u trenutku, jer vreme brzo prolazi. Bilo da je reč o mladim igračima koji su tek počeli ili o onima iskusnijim, sećam se tog trenutka, uživajte u vremenu. Jer vreme leti. Čini se kao da sam juče bio ovde, u svojoj prvoj sezoni - rekao je Ovečkin u obraćanju saigračima iz Vašington Kapitalsa.
Ovečkin je u aprilu prošle godine oborio rekord Vejna Greckog po broju golova u NHL ligi, a u ovu sezonu ušao sa učinkom od 929 pogodaka.
Ruski hokejaš je 2018. godine proglašen za MVP finalne serije HNL lige, kada je Vašington osvojio prvu titulu.
On je sa reprezentacijom Rusije tri puta bio šampion sveta 2008, 2012. i 2014. godine. Ovečkin je tokom karijere igrao još i za Dinamo iz Moskve.
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