Ostali sportovi

Kraj jedne ere: Legendarni Rus ide u penziju

Танјуг/У. Ћ.

05. 10. 2026. u 19:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Trostruki šampion sveta sa Rusijom na kraju sezone završava profesionalnu karijeru.

Крај једне ере: Легендарни Рус иде у пензију

FOTO: Sofya Sandurskaya / Zuma Press / Profimedia

Ruski hokejaš i najbolji strelac u istoriji američke NHL lige Aleksandar Ovečkin (41) saopštio je da će sezona 2026/27. biti njegova poslednja u najjačpoj ligi sveta.

- Tužno je, ali tako je kako je. Teško je, ali hajde da uživamo u tome i da ove godine uradimo nešto posebno. Toliko volim ovu igru, ali u srcu znam da je ovo ispravna odluka. Hajde da uđemo u plej-of, da se zabavimo i uživamo u trenutku, jer vreme brzo prolazi. Bilo da je reč o mladim igračima koji su tek počeli ili o onima iskusnijim, sećam se tog trenutka, uživajte u vremenu. Jer vreme leti. Čini se kao da sam juče bio ovde, u svojoj prvoj sezoni - rekao je Ovečkin u obraćanju saigračima iz Vašington Kapitalsa.

Ovečkin je u aprilu prošle godine oborio rekord Vejna Greckog po broju golova u NHL ligi, a u ovu sezonu ušao sa učinkom od 929 pogodaka.

Ruski hokejaš je 2018. godine proglašen za MVP finalne serije HNL lige, kada je Vašington osvojio prvu titulu.

On je sa reprezentacijom Rusije tri puta bio šampion sveta 2008, 2012. i 2014. godine. Ovečkin je tokom karijere igrao još i za Dinamo iz Moskve.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp osniva novu kancelariju: Cilj je superinteligencija
Svet

0 0

Tramp osniva novu kancelariju: Cilj je "superinteligencija"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je danas formiranje nove savezne kancelarije "Super Intelligence Force" ("SIF"), koja će koordinirati napore američke vlade da SAD zadrže vodeću poziciju u razvoju veštačke inteligencije koju šef Bele kuće naziva „superinteligencijom“, a za prvog čoveka za "AI" imenovao je direktora Nacionalne obaveštajne službe Džeja Klejtona.

04. 10. 2026. u 18:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Posle Trampovog pritiska: G7 pušta 100 miliona barela, strateške rezerve stižu na tržište

Posle Trampovog pritiska: G7 pušta 100 miliona barela, strateške rezerve stižu na tržište