Nikola Jokić u ponoć dobio brutalno pojačanje!
Uprava Denver Nagetsa povukla je brz i strateški važan potez na košarkaškom tržištu.
Novi član tima iz Kolorada postao je mladi i izuzetno talentovani organizator igre Rajan Nembhard, koji je sa Nagetsima potpisao dvostrani ugovor, prenosi dobro obavešteni NBA insajder Šams Čarania.
Čelnici Denvera reagovali su u trenutku kada su Šarlot Hornetsi potpuno iznenađujuće otpustili ovog plejmejkera. Prepoznavši priliku da reše jedan od ključnih problema u rotaciji, Nagetsi su odmah obezbedili potpis igrača koji će biti direktna podrška Nikoli Jokiću u kreiranju napada.
Ljubitelji košarke u Koloradu dobro pamte Nembharda po zlu. Najbolju utakmicu u svojoj dosadašnjoj karijeri odigrao je upravo protiv Denvera prošlog decembra, kada je u dresu Dalas Maveriksa brutalno srušio aktuelne šampione ubacivši im čak 28 poena za neočekivani trijumf svog tima.
Pored toga, Rajan – inače mlađi brat Endrua Nembharda iz Indijane – uspeo je da uradi nešto što je retko kome pošlo za rukom u najjačoj ligi sveta. Kao nedraftovani novajlija, upisao se u istorijske knjige NBA lige kada je na jednom meču za Dalas podelio neverovatne 23 asistencije, uz 15 poena i 9 skokova.
U svojoj debitantskoj sezoni Nembhard je odigrao 60 mečeva (27 kao starter) uz prosek od 6,6 poena i 5,3 asistencije za 19,5 minuta na parketu. Ono što je posebno impresioniralo stručnjake jeste njegova zrelost i sigurnost, jer je gubio svega 1,2 lopte po utakmici.
Primarni zadatak novog plejmejkera biće vođenje igre u minutima kada je Jokić na klupi. Ovakva sigurnost u kreaciji omogućiće srpskom centru preko potreban odmor i svežinu za ključne bitke i finiš šampionata.
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