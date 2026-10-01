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ZELENSKI BEŽI IZ KIJEVA? Novo upozorenje iz Velike Britanije: Ako se to dogodi...

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01. 10. 2026. u 12:27

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VOLODIMIR Zelenski i njegova vlada mogli bi da se evakuišu iz Kijeva u zapadnu Ukrajinu, izjavio je britanski politikolog Aleksandar Merkuris na Jutjub kanalu „The Duran”.

ЗЕЛЕНСКИ БЕЖИ ИЗ КИЈЕВА? Ново упозорење из Велике Британије: Ако се то догоди...

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

„To sada postaje realna mogućnost”, rekao je on odgovarajući na pitanje o tome.

Prema rečima analitičara, trenutna situacija u ukrajinskoj prestonici ne dozvoljava vlastima da obavljaju svoje funkcije, a saobraćajna čvorišta postaju sve „ranjivija”.

„Ako se to dogodi, Kijev će se jednostavno isprazniti. Pretpostavljam da će većina stanovništva otići zajedno sa vladom”, zaključio je Merkuris.

U sredu uveče, nacionalna energetska kompanija „Ukrenergo” najavila je uvođenje vanrednih isključenja struje u pojedinim delovima Kijeva, kao i u delovima Kijevske, Černigovske i Žitomirske oblasti.

Ranije tog dana, Ministarstvo odbrane je saopštilo da su ruske snage pogodile kijevsku elektroenergetsku podstanicu u selu Nalivajkovka, koja snabdeva strujom vojno-industrijske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Pogođena je i elektroenergetska mreža koja opslužuje vojnu proizvodnju.

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