TRAŽENO VANREDNO STANJE: Bujice ruše mostove i nose automobile, ima povređenih - potop na Kritu (FOTO/VIDEO)
JAKO nevreme koje je zahvatilo južnu Grčku izazvalo je velike poplave na Kritu, pri čemu su dve osobe povređene kada se urušio most u trenutku dok su njime prolazili u regionu Retimno, saopštile su lokalne vlasti.
Bračni par koji je zadobio povrede putovao je automobilom preko mosta u Livadiji, planinskom selu oko 40 kilometara jugozapadno od Irakliona, kada su bujične poplave oštetile deo konstrukcije, piše portal Ekathimerini.
Oboje su prebačeni u bolnicu na lečenje, a njihovo stanje za sada nije poznato. Nevreme je takođe dovelo do nestanka struje, pa su Zonijana, Livadija i Anoigeja ostale bez električne energije.
Jake padavine u planinskoj oblasti Milopotamos primorale su nadležne da zatvore sve škole i obdaništa. Škole ne rade ni u Haniji i Retimnu.
Gradonačelnik Jorgos Klados zatražio je da ministar za klimatske krize i civilnu zaštitu, Evangelos Turnas, proglasi vanredno stanje u opštini Milopotamos zbog obilnih padavina koje su pogodile region, uzrokujući ozbiljne probleme, uglavnom u planinskim selima.
U Zonijani su bujice vode nosile automobile, navodi se u izveštajima. Slična situacija zabeležena je i u Livadiji, a putevi širom Krita su pretrpeli velika oštećenja.
Rano ujutru izdat je hitan apel građanima da ograniče kretanje i izbegavaju područja oko Zonijane, Livadije i Milopotamosa.
Trajektne linije iz atinskih luka Rafina i Lavrio obustavljene su, a lučke vlasti očekuju da kasnije tokom dana izdaju ažurirane informacije o tome da li polasci mogu biti nastavljeni od podneva naviše.
Nacionalna meteorološka služba (EMY) prognozirala je nestabilno vreme u južnoj Grčkoj, posebno na Kritu, sve do nedelje, uz olujne vetrove u Egejskom moru.
(Tanjug)
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