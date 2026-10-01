TRAŽENO VANREDNO STANJE: Bujice ruše mostove i nose automobile, ima povređenih - potop na Kritu (FOTO/VIDEO)

JAKO nevreme koje je zahvatilo južnu Grčku izazvalo je velike poplave na Kritu, pri čemu su dve osobe povređene kada se urušio most u trenutku dok su njime prolazili u regionu Retimno, saopštile su lokalne vlasti.

Foto: printscreen/iks/Arab_Storms

Bračni par koji je zadobio povrede putovao je automobilom preko mosta u Livadiji, planinskom selu oko 40 kilometara jugozapadno od Irakliona, kada su bujične poplave oštetile deo konstrukcije, piše portal Ekathimerini.

Oboje su prebačeni u bolnicu na lečenje, a njihovo stanje za sada nije poznato. Nevreme je takođe dovelo do nestanka struje, pa su Zonijana, Livadija i Anoigeja ostale bez električne energije.

Jake padavine u planinskoj oblasti Milopotamos primorale su nadležne da zatvore sve škole i obdaništa. Škole ne rade ni u Haniji i Retimnu.

🇬🇷 اليونان | اجتاحت السيول العارمة منطقة غوفيس في جزيرة كريت، وحوّلت الطرق إلى أنهار جارفة، فيما جرفت المياه سيارات إلى البحر وحملت كميات كبيرة من الحطام نحو الشاطئ.🚨

🎥 https://t.co/UbkKmqpeHl#Greece | #Crete pic.twitter.com/Y3IMoC7yoL — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) October 1, 2026

Gradonačelnik Jorgos Klados zatražio je da ministar za klimatske krize i civilnu zaštitu, Evangelos Turnas, proglasi vanredno stanje u opštini Milopotamos zbog obilnih padavina koje su pogodile region, uzrokujući ozbiljne probleme, uglavnom u planinskim selima.

🌧️ Κακοκαιρία στην Κρήτη: Φούσκωσε το ρέμα στο Πέραμα Μυλοποτάμου μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης.



🌊 Το βίντεο αποτυπώνει τον τεράστιο όγκο νερού που κατεβάζει το ρέμα, καθώς τα έντονα φαινόμενα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.



⚠️ Ισχυρές βροχές… pic.twitter.com/Rq2BiAFpKZ — TA NEA (@ta_nea) October 1, 2026

U Zonijani su bujice vode nosile automobile, navodi se u izveštajima. Slična situacija zabeležena je i u Livadiji, a putevi širom Krita su pretrpeli velika oštećenja.

Rano ujutru izdat je hitan apel građanima da ograniče kretanje i izbegavaju područja oko Zonijane, Livadije i Milopotamosa.

I'm currently stuck in Sissi and can't get home as road home up the mountain is closed due to flooding and rockfalls and landslide. Left home 6am to go to work , got flooded out and had to try and get home 😢

Video is outside my house, wife sent it . https://t.co/EpFeVxI2kK pic.twitter.com/Fn3GHwM98l — Δημήτρης Καφεδάκις 🍀🇬🇷 (@cretebhoy) October 1, 2026

Trajektne linije iz atinskih luka Rafina i Lavrio obustavljene su, a lučke vlasti očekuju da kasnije tokom dana izdaju ažurirane informacije o tome da li polasci mogu biti nastavljeni od podneva naviše.

Crete Faces Severe Flooding as Rivers Swell and Roads Turn to Rivers



Severe storms have flooded homes and roads across Crete, swept away a bridge in Rethymno and caused power cuts as the island remains under Red Code.https://t.co/YeGhHMLCLp pic.twitter.com/fu45z1JFSH — Greek City Times (@greekcitytimes) October 1, 2026

Nacionalna meteorološka služba (EMY) prognozirala je nestabilno vreme u južnoj Grčkoj, posebno na Kritu, sve do nedelje, uz olujne vetrove u Egejskom moru.

(Tanjug)