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TRAŽENO VANREDNO STANJE: Bujice ruše mostove i nose automobile, ima povređenih - potop na Kritu (FOTO/VIDEO)

Ana Đokić

01. 10. 2026. u 12:22

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JAKO nevreme koje je zahvatilo južnu Grčku izazvalo je velike poplave na Kritu, pri čemu su dve osobe povređene kada se urušio most u trenutku dok su njime prolazili u regionu Retimno, saopštile su lokalne vlasti.

ТРАЖЕНО ВАНРЕДНО СТАЊЕ: Бујице руше мостове и носе аутомобиле, има повређених - потоп на Криту (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: printscreen/iks/Arab_Storms

Bračni par koji je zadobio povrede putovao je automobilom preko mosta u Livadiji, planinskom selu oko 40 kilometara jugozapadno od Irakliona, kada su bujične poplave oštetile deo konstrukcije, piše portal Ekathimerini.

Oboje su prebačeni u bolnicu na lečenje, a njihovo stanje za sada nije poznato. Nevreme je takođe dovelo do nestanka struje, pa su Zonijana, Livadija i Anoigeja ostale bez električne energije.

Jake padavine u planinskoj oblasti Milopotamos primorale su nadležne da zatvore sve škole i obdaništa. Škole ne rade ni u Haniji i Retimnu.

Gradonačelnik Jorgos Klados zatražio je da ministar za klimatske krize i civilnu zaštitu, Evangelos Turnas, proglasi vanredno stanje u opštini Milopotamos zbog obilnih padavina koje su pogodile region, uzrokujući ozbiljne probleme, uglavnom u planinskim selima.

U Zonijani su bujice vode nosile automobile, navodi se u izveštajima. Slična situacija zabeležena je i u Livadiji, a putevi širom Krita su pretrpeli velika oštećenja.

Rano ujutru izdat je hitan apel građanima da ograniče kretanje i izbegavaju područja oko Zonijane, Livadije i Milopotamosa.

Trajektne linije iz atinskih luka Rafina i Lavrio obustavljene su, a lučke vlasti očekuju da kasnije tokom dana izdaju ažurirane informacije o tome da li polasci mogu biti nastavljeni od podneva naviše.

Nacionalna meteorološka služba (EMY) prognozirala je nestabilno vreme u južnoj Grčkoj, posebno na Kritu, sve do nedelje, uz olujne vetrove u Egejskom moru.

(Tanjug)

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