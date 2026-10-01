Evo gde i kada možete gledati meč Nemačka - Srbija u Ligi nacija

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20.45 sati u Minhenu igra ključni meč trećeg kola A divizije Lige nacija protiv selekcije Nemačke, sa imperativom da popravi utisak nakon uvodna dva poraza.

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Nakon neuspeha u duelima sa Grčkom i Holandijom u Beogradu, izabranici Veljka Paunovića nalaze se pred najtežim mogućim zadatkom. Ipak, stručni štab i igrači veruju da ekipa poseduje kvalitet za ravnopravnu borbu sa evropskim gigantom koji takođe ne blista, s obzirom na to da su Nemci upisali remi sa Holandijom i poraz od Grčke.

Selektor Veljko Paunović odlučio se za radikalne poteze pred ovo gostovanje, svestan da ekipi nedostaje konstantnost. Najveće iznenađenje predstavlja izostanak jednog od ključnih igrača sredine terena.

– Rezultatski nismo zadovoljni posle dve odigrane utakmice. Utisak je bolji posle meča sa Holandijom, ulazili smo u zonu visokog zahteva, ali moramo kao kolektiv biti konstantni. Tačno je da Sergej Milinković-Savić nije tu. Nekima smo se zahvalili zbog taktičkih ideja i doveli drugu grupu igrača. Veoma je važno da budemo ujedinjeni i da nastavimo sa napredovanjem – jasan je Paunović.

Teret u napadu ponovo će nositi Dušan Tadić i Luka Jović, a selektor je uoči samog puta za Minhen priključio još jednog igrača kako bi osigurao veću rotaciju i čvrstinu u duelima.

Sa druge strane, legendarni Jirgen Klop, koji predvodi selekciju Nemačke, sa velikim poštovanjem govori o srpskom timu, bez obzira na trenutnu krizu kroz koju naš fudbal prolazi.

– Srbija ima izuzetne igrače i veliko iskustvo. Dugo se poznaju, predvođeni Tadićem, i poseduju poseban mentalitet. Iako možda nije najbolji trenutak za srpski fudbal, svestan sam da oni odlično osećaju koliko je ova utakmica važna i moramo maksimalno ozbiljno da se spremimo – izjavio je Klop pred meč.

Utakmica se igra na kultnoj Alijanc Areni u Minhenu, a direktan televizijski prenos za sve navijače u Srbiji obezbeđen je na kanalima RTS 2 i Arena Sport 2 Premium.

