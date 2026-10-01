ZEMLjE koje žele da razmeste nuklearno oružje u blizini ruskih granica „duboko se varaju“ ako veruju da će im to doneti veću bezbednost, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

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- NATO im ovde neće doneti nikakvu bezbednost. Naprotiv, to će biti instrument koji će dalje voditi ka eskalaciji i rastu tenzija - rekao je Peskov.

Takođe je rekao i da će Rusija u skladu sa svojim zakonodavstvom osigurati bezbednost Kalinjingradske oblasti, koja je sastavni deo Ruske Federacije. On je istovremeno poručio da nedavne izjave o spremnosti Rusije da zaštiti Kalinjingradsku oblast ne treba tumačiti kao konfrontacione.

Ruska ambasada u Belgiji prethodno je upozorila NATO i belgijsko Ministarstvo spoljnih poslova da aktivnosti Alijanse oko Kalinjingradske oblasti i podizanje tenzija povećavaju rizik od direktnog oružanog sukoba, navodeći da je Moskva spremna da za zaštitu svoje teritorije upotrebi čitav raspoloživi arsenal.

Evropa umesto deeskalacije gradi sopstveni bezbednosni sistem

Evropa je, umesto da traži načine za smanjenje tenzija, odlučila da izgradi sopstveni bezbednosni sistem po uzoru na NATO, izjavio je Peskov.

- Kada su shvatili da NATO na čelu sa SAD više ne može u potpunosti da garantuje njihovu bezbednost, Evropa je, umesto da traži puteve deeskalacije, odlučila da stvara sopstveni bezbednosni identitet - rekao je portparol Kremlja.

On je istakao da se sve o čemu je predsednik Rusije Vladimir Putin govorio u svom govoru na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti 2007. godine pokazalo kao istina.

Prema njegovim rečima, Putinov govor je tada pogrešno protumačen kao konfrontacioni, iako je ruski predsednik, kako je naveo, govorio o otvorenosti za dijalog i upozoravao na rastuće protivrečnosti i preduslove za konfrontaciju.

Putin je u Minhenu 2007. kritikovao spoljnu politiku SAD i koncept unipolarnog svetskog poretka i usprotivio se širenju NATO-a i planovima za razmeštanje elemenata američke protivraketne odbrane u istočnoj Evropi.

(Sputnjik)