Zvezda napravila ogroman podvig o kojem će se pričati!
Košarkašice Crvene zvezde ostvarile su veliki uspeh i izborile plasman u Evroligu, nakon što su u finalu kvalifikacija u Mađarskoj savladale Miškolc rezultatom 71:66.
Ekipa koju predvodi Marina Maljković pokazala je karakter u odlučujućem susretu i stigla do pobede koja joj je donela mesto u najjačem evropskom klupskom takmičenju.
Najefikasnije u redovima crveno-belih bile su Destani Henderson i Alija Kolijer sa po 18 poena, dok je Artemis Spanu ostvarila dvostruki učinak od 13 poena i 12 skokova.
Crvena zvezda će u grupnoj fazi Evrolige nastupati u grupi B, gde je očekuju dueli sa Galatasarajem iz Turske, italijanskim klubom Bereta Famila Skio i belgijskim Basket Mehelenom.
Put do elitnog takmičenja crveno-bele su započele pobedom u polufinalu kvalifikacija. I taj meč odigrale su na gostujućem terenu, a u Češkoj su bile bolje od Žabina Brna.
Nova evropska sezona za košarkašice počinje sredinom oktobra, kada će Crvena zvezda imati priliku da se predstavi na najvećoj sceni evropske ženske klupske košarke.
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