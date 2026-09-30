Saša Đorđević ređa pobede: Bahčešehir ubedljiv na startu Evrokupa!

SRBIN pobedom počeo nastup u Evrokupu.

Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaši Bahčešehira koje trenira Aleksandar Đorđević na startu drugog po kvalitetu evropskog takmičenja trijumfovali su protiv Rome sa 91:78 (23:18, 22:20, 22:18, 24:22).

Turski klub je posle 20 minuta igre imao prednost od sedam razlike - 45:38. Domaćin je dominirao i u drugom poluvremenu i zasluženo je pobedio.

Roma je od ove sezone član Evrokupa, a jedan od vlasnika kluba iz glavnog grada Italije je Luka Dončić.

Najefikasniji kod pobednika je bio Markiz Rid sa 15 poena, pratio ga je Malakaj Flin sa 14. Srpski reprezentativac Aleksa Avramović je brojao do 13. Na drugoj strani najviše se istakao Nikolo Menion sa 29 poena, dok je Džerald Ajajni postigao 16.

Ove dve ekipe se nalaze u grupi D. Pored njih tu se nalaze još: Ulm, Manresa, PAOK, Bosna, Balkan i Lijetkabelis.

Bahčešehir narednu utakmicu u Evrokupu igra 7. oktobra protiv Balkana u Botevgradu. Roma će istog dana dočaketi Lijetkabelis.

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